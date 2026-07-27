Oscar Piastri sebességváltó-hiba miatt kénytelen volt feladni a Forma-1-es Magyar Nagydíjat, amit csapattársa, Lando Norris nyert. Az ausztrál pilótát már a verseny elején sikerült kihozni a sodrából, ugyanis a rajt után átvette a vezetést Norristól, a második bokszkiállások során azonban elvesztette az első helyet. A McLaren eredetileg az élen haladó Piastrit hívta ki először a bokszba, hogy reagáljon a Lewis Hamilton által jelentett fenyegetésre. Norris így a pályán maradhatott, miközben Piastri a lekörözendő Carlos Sainz mögé szorult, és történt is köztük egy koccanás.

A Forma-1-es Magyar Nagydíj balszerencsésen alakult Oscar Piastri számára

Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

A Forma-1-es Magyar Nagydíjon kiborult Oscar Piastri

A wokingiak pilótája a csapatrádión keresztül dühöngött, előbb Sainzot ekézte, majd a McLarennek is keményen üzent.

„Húzz már a francba, te idióta, istenem!

Egyébként kedves tőletek, hogy ezt figyelembe vettétek, köszönöm” – mondta gúnyosan Piastri.

Az ausztrál a leintés után elismerte, hogy a futam hevében az indulatai vették át az irányítást, a csapatnak pedig nem volt más választása a kiállás időzítésénél.

„Amikor Lando elém jött vissza, tudtam, hogy nincs meg a tempóm a támadáshoz, így a győzelmi esélyeimnek lőttek. Úgy éreztem, a csapat dönthetett volna úgy is, hogy nem hívja ki Landót, de tisztában vagyok vele, hogy nem csak két autó volt a pályán” – idézte Piastrit a Motorsport.

Főnöke megvédte Oscar Piastrit

A McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella a verseny után megszólalt Piastri dühkitöréséről, és megvédte pilótáját.

Az olasz szakember szerint az ilyen jellegű reakció teljesen természetes, hiszen Piastri frusztráló szituációba került, és jogosan adta ki magából a haragját.

Lewis Hamilton sem élete futamán van túl, a hétszeres világbajnok a dobogóért küzdött volna, de a bokszutcában átlépte a megengedett sebességhatárt, amiért öt másodperces büntetést kapott.

A Forma-1 2026-os szezonja a nyári szünetet követően majd csak augusztus 21-23. között folytatódik Hollandiában.