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Magyar tárgyakat kellett felismerniük a Racing Bulls versenyzőinek. Liam Lawson és Arvin Lindblad nem kapott egyszerű küldetést a Forma-1-es Magyar Nagydíj helyszínén. A csikós ostort és a strand pénztárcát ugyan sikerült beazonosítaniuk, de a szódásszifonnal és a bográccsal alaposan meggyűlt a bajuk.

Rendhagyó próbatétel elé állították a Forma-1-es Magyar Nagydíj helyszínén a Visa Cash App Racing Bulls két pilótáját, Liam Lawsont és Arvin Lindbladot. A versenyzőknek tipikus magyar tárgyat kellett beazonosítaniuk. Volt, amiről közös erővel kitalálták, mire használjuk a mindennapokban, de olyan is akadt, amivel rendesen meggyűlt a bajuk.

Liam Lawson és Arvin Lindblad a Magyar Nagydíjon
Liam Lawson és Arvin Lindblad nem kapott egyszerű küldetést a Forma-1-es Magyar Nagydíj helyszínén
Fotó: Rudy Carezzevoli / Getty Images Europe

Magyar tárgyak a Forma-1-es Magyar Nagydíjon

Liam Lawsonnak és Arvin Lindbladnak öt magyar tárgyat mutattak a Hungaroringen, és rögtön az elsőt – a csikós ostort – könnyen beazonosították.

Ez egy ostor

– vágta rá Lawson. A Racing Bulls párosának viszont a szódásszifonnal alaposan meggyűlt a baja.

Ez tuti valami sör. Beleöntitek a sört, és...

találgatott az új-zélandi versenyző.

Oh igen, és úgy vedelik

– vette át a szót a csapattárs. Lindblad nyakába ezután egy strand pénztárca került. Az F1 sztárjai nézegették, szagolgatták a sárga tárgyat, és végül rájöttek, hogy mégis mire használhatják ezt a magyarok.

BUDAPEST, HUNGARY - JULY 23: Arvid Lindblad of Great Britain and Visa Cash App Racing Bulls and Liam Lawson of New Zealand and Visa Cash App Racing Bulls talk during previews ahead of the F1 Grand Prix of Hungary at Hungaroring on July 23, 2026 in Budapest, Hungary. (Photo by Rudy Carezzevoli/Getty Images)
A Racing Bulls versenyzőinek alaposan meggyűlt a bajuk a szódásszifonnal
Fotó: Rudy Carezzevoli / Getty Images Europe

Középköri tárgynak nézték a bográcsot

Majd következett a bogrács, aminek a beazonosítása nem volt egyszerű küldetés.

Úgy néz ki, mint egy középkori valami, amiben szállították a dolgokat

–  fogalmazott a svéd származású brit autóversenyző. Lawson viszont inkább arra tippelt, hogy ezt a tehénfejéshez használjuk. Sőt, még egy olyan ötlet is született, miszerint a magyarok bográccsal a kezükben járnak vásárolni a boltokba.

A 41. Forma-1-es Magyar Nagydíj futamát vasárnap 15 órától rendezik a Hungaroringen (tv: M4 Sport).

 

 

Forma-1 Magyar Nagydíj 2026
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