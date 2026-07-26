Rendhagyó próbatétel elé állították a Forma-1-es Magyar Nagydíj helyszínén a Visa Cash App Racing Bulls két pilótáját, Liam Lawsont és Arvin Lindbladot. A versenyzőknek tipikus magyar tárgyat kellett beazonosítaniuk. Volt, amiről közös erővel kitalálták, mire használjuk a mindennapokban, de olyan is akadt, amivel rendesen meggyűlt a bajuk.

Liam Lawson és Arvin Lindblad nem kapott egyszerű küldetést a Forma-1-es Magyar Nagydíj helyszínén

Fotó: Rudy Carezzevoli / Getty Images Europe

Magyar tárgyak a Forma-1-es Magyar Nagydíjon

Liam Lawsonnak és Arvin Lindbladnak öt magyar tárgyat mutattak a Hungaroringen, és rögtön az elsőt – a csikós ostort – könnyen beazonosították.

Ez egy ostor

– vágta rá Lawson. A Racing Bulls párosának viszont a szódásszifonnal alaposan meggyűlt a baja.

Ez tuti valami sör. Beleöntitek a sört, és...

– találgatott az új-zélandi versenyző.

Oh igen, és úgy vedelik

– vette át a szót a csapattárs. Lindblad nyakába ezután egy strand pénztárca került. Az F1 sztárjai nézegették, szagolgatták a sárga tárgyat, és végül rájöttek, hogy mégis mire használhatják ezt a magyarok.

A Racing Bulls versenyzőinek alaposan meggyűlt a bajuk a szódásszifonnal

Fotó: Rudy Carezzevoli / Getty Images Europe

Középköri tárgynak nézték a bográcsot

Majd következett a bogrács, aminek a beazonosítása nem volt egyszerű küldetés.

Úgy néz ki, mint egy középkori valami, amiben szállították a dolgokat

– fogalmazott a svéd származású brit autóversenyző. Lawson viszont inkább arra tippelt, hogy ezt a tehénfejéshez használjuk. Sőt, még egy olyan ötlet is született, miszerint a magyarok bográccsal a kezükben járnak vásárolni a boltokba.