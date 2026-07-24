Kígyózó sorok, hatalmas tömeg, folyamatos szurkolás és megszámlálhatatlan közös fotó – talán így lehetne leginkább összefoglalni azt a két órát, amelyet a BWT Alpine hivatalos szurkolói eseményén töltöttünk a a 41. Magyar Nagydíj előtt. Több mint ötszáz rajongó gyűlt össze csütörtök este a Corvin Palace-ban, hogy személyesen is találkozhasson a francia istálló két versenyzőjével, Pierre Gaslyval és Franco Colapintóval. A Forma–1 két sztárpilótája az Origo Sportnak adott interjújában egyaránt kiemelte, hogy különleges helyet foglal el a szívükben Magyarország. Elmondásuk szerint ennek legfőbb oka a magyar szurkolók szenvedélye és lelkesedése, amelyet évről évre megtapasztalnak a Hungaroringen.

Pierre Gasly (balra) és Franco Colapinto exklúzív interjút adott lapunknak a 41. Magyar Nagydíj előtt Fotó: ORIGO

Szerintem a szurkolók adják ennek a versenynek az igazi varázsát. Hihetetlen szeretettel és lelkesedéssel fogadnak minket minden évben, és ezt tényleg érezzük. Már reggel, amikor kilépünk a szállodából, rengetegen várnak ránk – sokan órák óta csak azért, hogy láthassanak minket. Ez nagyon sokat jelent nekünk. Valahogy mindig azt érzem, hogy itt különösen közel kerülünk a rajongókhoz, és fantasztikus megtapasztalni, milyen szenvedéllyel élitek meg a Forma–1-et

- mondta az Origo Sportnak az argentin-olasz Franco Colapinto.

Pierre Gasly: Magyar Nagydíj az egyik legkülönlegesebb állomás az egész szezonban

Az Alpine másik pilótája, Pierre Gasly láthatóan élvezte a fogadtatást: a francia versenyző szinte nem tudott betelni azzal a szeretettel és lelkesedéssel, amellyel a magyar szurkolók körülvették. A tömeg folyamatosan a nevét skandálta, aláírásokat és közös fotókat kértek tőle, Gasly pedig lubickolt a rajongók szeretetében. A francia pilóta lapunknak elmondta, hogy Budapest és a Magyar Nagydíj minden évben az egyik legkülönlegesebb állomása a Forma–1-es szezonnak. Úgy érzi, a magyar közönség szenvedélye és közvetlensége egészen egyedivé teszi a hétvégét, ezért mindig örömmel tér vissza a Hungaroringre.

Amerre a szem ellát, mindenhol szurkolók vannak. Ez minden évben lenyűgöző. Több ezren jönnek ki a pályára, és elképesztő az a szeretet és támogatás, amit kapunk tőlük. Pont ettől lesz Budapest és a Magyar Nagydíj az egyik legkülönlegesebb állomás az egész szezonban.

- nyilatkozta Pierre Gasly.