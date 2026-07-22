A legtöbben a Forma–1-ből csupán a pénteki szabadedzéseket, a szombati időmérőt és a vasárnapi futamot látják. Ahhoz azonban, hogy a világ egyik legnagyobb sporteseménye zökkenőmentesen lezajlódjon, napokon át tartó, összehangolt munka szükséges. A felkészülés már a versenyhét elején megkezdődik: hétfőn és kedden sorra érkeztek meg a csapatok kamionjai a Hungaroringre, szerdára pedig a paddockban felépülnek a motorhome-ok is. A cél, hogy csütörtökre, amikor a versenyzők először látogatnak ki a pályára a médianap és egyéb programok miatt, minden a helyére kerüljön, és készen álljon a hétvége a Magyar Nagydíj rajtjára.

Megérkeztek a kamionok a hétvégi Magyar Nagydíjra Fotó: AFP

Teljes gőzzel készül a Hungaroring a Forma–1-es Magyar Nagydíjra

A Magyar Nagydíjra valamivel több mint száz kamion érkezett, közülük 75 közvetlenül a múlt hétvégi Belga Nagydíj helyszínéről, Spából. A teljes költöztetésben mintegy ezer ember vett részt: lebontották a belga paddockot, átszállították a felszerelést, majd Mogyoródon újra felépítették azt. Mindezt mindössze 60 óra alatt hajtották végre, hogy a csapatok időben megkezdhessék a felkészülést a hétvégi futamra.

A háttérmunka azonban jóval a versenyhét előtt elkezdődik. Amint nyilvánosságra kerül a következő idény versenynaptára, megkezdődik a szervezés, a részletes logisztikai tervezés pedig általában négy hónappal az adott futam előtt indul. Egy új helyszín – például a jövőben debütáló Madrid – esetében az előkészítés akár két évig is eltarthat, míg a régi, jól ismert pályákon a szervezők és az F1 logisztikai csapatai már összehangoltan, jól bevált rendszer szerint dolgoznak.

1. szabadedzés július 24. (péntek) - 13:30 2. szabadedzés július 24. (péntek) - 17:00 3. szabadedzés július 25. (szombat) - 12:30 Időmérő július 25. (szombat) - 16:00 Verseny július 26. (vasárnap) - 15:00

A készületekről összeállítottunk egy galériát, amelyet az első képre kattintva tudsz megtekinteni: