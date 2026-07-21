Idén is várja a nézőket a Hungaroring, ahol 2026. július 24-től 26-ig rendezik a Formula 1 AWS Magyar Nagydíjat. A szabadedzések szokás szerint már pénteken délelőtt kezdődnek, a futam pedig vasárnap lesz. A szervezők arra kérik a kilátogatókat, hogy előre tervezzék meg az utazásukat: válasszanak olyan közlekedési megoldást, amely kevésbé terheli meg a közúti forgalmat és környezettudatos.

Ez lesz a 41. Magyar Nagydíj Fotó: Csudai Sándor

Így juthatsz el a Magyar Nagydíjra

Hungaroring hivatalos taxipartnere a Főtaxi a Magyar Nagydíj ideje alatt. A társaság járművei a versenyhétvégén dedikált VIP-sávon haladhatnak az M3-as autópályán, így jelentősen csökkenthető a menetidő. Az utazás a Főtaxi applikációjában vagy telefonon (+36 1 222 2222) is megrendelhető, a visszaúthoz pedig a helyszíni taxiponton hostess csapat és utaskísérők segítik a tájékozódást és a gyors beszállást.

A budapesti közigazgatási határon belül egységes, hatóságilag szabályozott tarifa érvényes.

Mivel a Hungaroring a városhatártól mindössze 8 kilométerre található, az utazás a lakossági szurkolók számára is végig rendkívül kedvező, átlátható és könnyen tervezhető költséget jelent. A Főtaxi üzleti partnerei a rendezvény teljes időtartama alatt 1-es tarifán vehetik igénybe a szolgáltatást a teljes útvonalon. Péntektől vasárnapig a Főtaxi a Hungaroring 8-as kapujának közelében kialakított taxiponton várja a hazautazó látogatókat.

A MÁV-csoport idén is kiemelten támogatja a Nagydíjra való eljutást. A H8-as HÉV a rendezvény idején megnövelt kapacitással, a megszokottnál sűrűbben, 10-15 percenként közlekedik; egy-egy zöld szerelvényen több száz utasnak jut hely.

A MÁV-csoport Kerepes HÉV-állomástól a versenypálya 3-as kapujáig a nézők számára díjmentes szurkolói autóbusz-járatot indít,

emellett Szilasliget HÉV-állomástól is megközelíthetők a versenypálya kapui, egy sportos kb. 30 perces sétát követően. Esténként az autóbuszok Gödöllő vasútállomásig közlekednek, ahol a visszautazáshoz modern KISS és FLIRT motorvonatokkal biztosított a kényelmes hazajutás Budapestre - írja a MÁV honlapja.