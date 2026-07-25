A 41. Forma–1-es Magyar Nagydíj időmérőjét Lando Norris nyerte meg, így a McLaren brit pilótája indulhat az élről a vasárnapi futamon. Mögötte a Ferrari kettőse, Lewis Hamilton és Charles Leclerc végzett. Az időmérő egyik legtöbbet emlegetett jelenete azonban nem a pole pozícióról szólt. Az utolsó gyors körök során Hamilton feltartotta az éppen mért körön lévő Oscar Piastrit, aki emiatt értékes időt veszített, és nem tudott javítani az eredményén. Az ausztrál versenyző a pályán fejezte ki a nemtetszését az esetről.

Oscar Piastri (balra) durván bemutatott Lewis Hamiltonnak a Magyar Nagydíjon Fotó: MARTIN KEEP / AFP

Oscar Piastri durván bemutatott Lewis Hamiltonnak a Magyar Nagydíjon

A Q3-ra igazán kiéleződött a csata a pole pozícióért. A Ferrari bizakodva várhatta az időmérő hajráját, hiszen a hétvége első két szabadedzését megnyerte, míg a pénteki második gyakorláson a McLaren bizonyult a leggyorsabbnak. Minden adott volt tehát egy izgalmas végjátékhoz.

Lewis Hamiltonnak az utolsó gyors körök során még reális esélye volt megszerezni a pole pozíciót, végül azonban Lando Norris futotta meg a legjobb időt. Az időmérő hajráját ugyanakkor egy komoly incidens árnyékolta be: a hétszeres világbajnok feltartotta az éppen mért körén lévő Oscar Piastrit, ezért a versenyfelügyelők vizsgálatot indítottak ellene.

Piastri sem hagyta szó nélkül a történteket. Az ausztrál a leintést követően Hamilton mellé gurult, és látványosan fejezte ki nemtetszését: egy kemény kézmozdulattal üzent a Ferrari brit pilótájának, jelezve, mit gondol a pályán történtekről.

Even Lewis Hamilton is under investigation for impeding Oscar Piastri in Q3 of the Hungarian GP Qualifying.



From the video, it looks like Hamilton will definitely get a grid penalty. (3-place maybe)pic.twitter.com/3q05U7rELj#f1 https://t.co/4Kczgyv0fw — Yash Kotak (@theyashkotak28) July 25, 2026