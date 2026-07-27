„Nekem az a hazai Nagydíjam, ezért szeretném a lehető legjobban kiélvezni, és remélhetőleg meg is nyerni. Nagyszerű lesz újra találkozni a szurkolókkal. Persze sajnálom, hogy többé nem lesz ott Forma–1-es futam, de maga a pálya nem tűnik el. Más versenysorozatok továbbra is versenyezni fognak rajta, ahogyan pályanapokat is lehet majd tartani, én pedig biztos vagyok benne, hogy még sokat fogok ott vezetni. Nagyon lenyűgöző, amit a szervezők az elmúlt években létrehoztak. Amikor visszatért a Holland Nagydíj, szerintem példát mutatott arra, hogyan lehet egy Forma–1-es hétvégét igazán jól megszervezni és szórakoztatóvá tenni. Természetesen sajnálom, hogy vége lesz” – mondta Verstappen, akivel teljesen egyetértett a McLaren világbajnoka és a Mercedes olasz pilótája is.

Max Verstappen sajnálja, hogy jövőre nem rendezik meg a F1-es Holland Nagydíjat

Fotó: Gabriel Lopez

Egy hétköznapi ember legfeljebb csak találgatni tud arról, mi játszódik le egy Forma–1-es versenyző fejében a rajttól egészen a kockás zászlóig. Vajon végig a győzelem jár a fejükben? Az, hogy a következő kanyarban mit kell másképp csinálni? Vagy ilyenkor már minden gondolat megszűnik, és csak a teljes fókusz marad? Erre a kérdésre elsőként Lando Norris válaszolt, méghozzá a tőle megszokott humorral.

Az utolsó körben az járt a fejemben, hogy „Csak ne törjem össze az autót”. A csapat kérte, hogy kerüljem a kerékvetőket, mert volt néhány technikai problémánk. Megfordult a fejemben a leggyorsabb kör is, de Will (a McLaren versenymérnöki igazgatója - szerk.) valószínűleg megölt volna érte. Inkább a lelátókat figyeltem, próbáltam kiélvezni a pillanatot és a szurkolók hangulatát

– fejtette ki a brit világbajnok. Ugyanerre a kérdésre Max Verstappen is válaszolt.

„Az utolsó körben csak arra gondoltam, "Hogy a fenébe kerültem én ide?". Őszintén szólva még most is sokkban vagyok. Egyáltalán nem számítottam erre az eredményre” – nyilatkozta mosolyogva a négyszeres világbajnok. Kimi Antonelli pedig a tőle megszokott szerénységgel reagált, és mindössze ennyit válaszolt:

Én egyszerűen csak haza akartam hozni az autót. Az utolsó körben már egy kicsit visszavettem a tempóból, mert volt némi előnyöm. Arra koncentráltam, hogy ne hibázzak.

Lando Norris és a nyáriszünet

A sajtótájékoztatón könnyedebb témákra is terelődött a szó, hiszen ki ne lenne kíváncsi arra, hogyan töltik a Forma–1-es versenyzők a most következő nyári szünetet? Vajon egy egzotikus szigeten pihennek, vagy inkább egy csendes kis faluban kapcsolódnak ki? Lando Norris például nem szokta túlbonyolítani a dolgokat: ő rögtön elárulta, milyen tervei vannak a szünetre.

Elsősorban szeretnék feltöltődni a szezon második felére. Eltöltök egy kis időt a barátaimmal és a családommal. Golfozom és padelezek egy kicsit. Egyszerűen kikapcsolódom

– felelte nevetve Norris, míg Max Verstappen és Kimi Antonelli mindössze egyetlen szóval válaszoltak: