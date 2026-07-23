A Magyar Nagydíj hétvégéje előtt jelentették be a tragikus hírt: a család tájékoztatása szerint a korábbi FIA Forma–3-as versenyző, Zdenek Chovanec július 18-án, szombaton elhunyt a Portugáliában. A mindössze 21 éves egykori pilóta halálának körülményeiről egyelőre nem hoztak nyilvánosságra további részleteket.

A Magyar Nagydíj előtt jelentették be, hogy elhunyt a korábbi Forma-3-as versenyző, Zdenek Chovanec Fotó: DPPI

A Magyar Nagydíj előtt jelentették be, hogy elhunyt Zdenek Chovanec

Zdenek Chovanec Lopez 2004. október 9-én született cseh gyökerekkel rendelkező családban. Venezuelai és portugál állampolgársággal is rendelkezett, pályafutása során azonban végig portugál színekben versenyzett, miután gyermekkorától kezdve Portugáliában élt. Karrierje során több nemzetközi utánpótlás-sorozatban is rajthoz állt, köztük az FIA Forma–3-as bajnokságban is. Chovanec a mai trendekhez képest viszonylag későn, 14 évesen kezdett gokartozni, majd 2020-ban mutatkozott be a formulaautós mezőnyben. Az Egyesült Arab Emírségek Forma–4-es bajnokságában Abu-Dzabiban és Dubajban is dobogóra állt, az idényt pedig a hetedik helyen zárta. Az olasz F4-ben már jóval szerényebb eredményeket ért el: mindössze kétszer szerzett pontot, és a szezont sem teljesítette.

2021-ben az Euroformula Openben folytatta pályafutását, ahol rendszeresen pontot szerzett, legjobb eredménye pedig egy hetedik hely volt. Az idény utolsó két fordulóján már nem indult, mert lehetőséget kapott az FIA Forma–3-as bajnokságban.

A Charouz Racing színeiben összesen nyolc futamon állt rajthoz, de nem sikerült pontot szereznie, legjobb eredménye két 20. hely volt. 2022-ben újabb négy F3-as hétvégén kapott lehetőséget a cseh csapattól, ám ezúttal sem tudott a pontszerzők közé kerülni. Ugyanebben az évben a BOSS GP-ben viszont remekül szerepelt: az idény első felében hat futamból ötöt megnyert, egyszer pedig másodikként intették le.

2023-ban a hosszútávú versenyzés felé fordult, ám az előszezoni tesztek után visszalépett. 2024 végén személyes okokra hivatkozva bejelentette visszavonulását, bár 2025 elején még részt vett az ARCA daytonai tesztjén – ez volt az utolsó alkalom, hogy versenyautóba ült. Halálhírére több autóversenyző is reagált, köztük az Indy NXT-ben szereplő Enzo Fittipaldi, aki Instagram-történetben búcsúzott tőle.