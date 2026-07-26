A 41. Magyar Nagydíj paddockjában nemcsak a Forma–1 világának ismert szereplői tűntek fel, hanem a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi is. Az olasz szakember régóta rajong a Forma–1-ért, így elsőre szinte magától értetődőnek tűnt, hogy a Ferrari egyik legnagyobb szurkolója. A vele készült interjú azonban tartogatott némi meglepetést. Bár az olasz istálló iránti szimpátiáját nem tagadta, ezúttal inkább a Mercedes ifjú tehetségét, Kimi Antonellit emelte ki. Rossi nem elsősorban a pályán nyújtott teljesítményét méltatta, hanem a személyiségét: elmondása szerint a fiatal olasz kedvessége, alázata és tisztelettudása példaértékű, olyan tulajdonságok, amelyeket szerinte mindenkinek érdemes lenne elsajátítania.

Marco Rossi elárulta, kinek szurkoló a 41. Magyar Nagydíjon Fotó: Illyés Tibor

Nemcsak a tehetsége miatt kedvelem Kimit. Persze mondhatjuk, hogy fenomenális versenyző, de nekem a stílusa is nagyon tetszik. Tetszik a kedvessége, az, ahogyan viselkedik. Szerintem mindenkinek kedvelnie kellene Antonellit, függetlenül attól, hogy milyen autót vezet. De igen, olasz vagyok, úgyhogy természetesen a Ferrarinak is szurkolok

- mondta Marco Rossi.

Marco Rossi az NB I-et választja a Magyar Nagydíj helyett

Ha már a Hungaroringen járt, nem hagyhattuk ki a lehetőséget, hogy kifaggassuk Marco Rossit Forma–1-es szenvedélyéről, és arról, mennyire követi közelről a száguldó cirkusz eseményeit.

Nem mondanám, hogy igazi rajongó vagy szakértő lennék. Viszont van nálunk egy sajtós, Szabó Gergő tényleg nagyon érdeklődik a Forma–1 iránt, talán még jobban is, mint a futball iránt. Pedig velem dolgozik, de imádja a Forma–1-et. Minden Nagydíjat megnéz

- jegyezte meg nevetve az Origo Sportnak az olasz szövetségi kapitány, aki azt is elárulta, hogy a vasárnapi futamon már nem lesz jelen a Hungaroringen. Rossi ugyanis az NB I-es bajnokságra helyezi a hangsúlyt.