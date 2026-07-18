Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes világbajnoki összetettben élen álló olasz versenyzője nyerte a Forma-1-es Belga Nagydíj szombati időmérő edzését Spában, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről. A 19 éves pilótának az idén és pályafutása során is ez a hatodik pole pozíciója. Mögötte Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője végzett a második helyen, harmadikként pedig Lando Norris, a McLaren brit pilótája, utóbbinak viszont van tízhelyes büntetése. Antonelli csapattársa és összetettbeli legnagyobb riválisa, a szintén brit George Russell a negyedik idővel ért célba, így Norris visszasorolása miatt ő indulhat majd a harmadik pozícióból.

Kimi Antonelli (balra) az első, Max Verstappen a második helyről rajtolhat Belgiumban Fotó: JONAS ROOSENS / BELGA MAG

Antonelli a siker után úgy vélte, folyamatosan sikerült javulniuk.

„Nagyszerű érzés a pole-pozícióban lenni. Nem volt egyszerű, mert a pálya állapota sokat változott, de körről körre sikerült javulnunk, és végül megszereztük az első helyet. Természetesen holnap új nap lesz. Max Verstappen mellettem indul, ezért fontos lesz jól rajtolni, majd megpróbálni az 5. kanyarban az élre kerülni" - magyarázta az olasz pilóta. „Az utolsó kör jól sikerült, főleg a 2. szektorban sokat javítottam. Természetesen néhol javítani kellett, de nagyon tiszta kör volt, így elégedett vagyok. A gumik kopása nagyon jelentős lesz, de mindent megteszünk, hogy a lehető legjobban kihasználjuk a teljesítményt. Holnap jó móka lesz” - ígérte Antonelli.

Max Verstappen a második helyről rajtolhat

Max Verstappen a futam után nem kertelt, őszinte véleményt formált a csapattársáról.

Isack Hadjarnak hálálkodott, aki szélárnyékot biztosított neki az utolsó gyors körében - idézte őt a Forma-1 hivatalos oldala.

„Ez mindenképpen segített nekem, különben nem állnék itt. Ellenkező esetben szerintem a hatodik hely körül végeztem volna. Úgy gondolom, Isack ma – tudva, hogy a rajtrács végéről indul majd – igazán jó munkát végzett azzal, hogy az utolsó szektorban szélárnyékot adott nekem. Ezért állunk most itt. Holnap biztosan a visszapillantó tükreimbe fogok nézni, és figyelem a körülöttem lévőket, de legalább ma nagyon jó eredményt értünk el. Az egész hétvégén jól teljesített az autó. Természetesen nem éri el Kimi szintjét, de örülünk annak, hogy a csapatként nyújtott teljesítményünknek köszönhetően az első sorból indulunk” – tette hozzá Verstappen.

A Belga Nagydíj futama vasárnap 15 órakor kezdődik.