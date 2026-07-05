Úgy tűnt, remek eredménnyel zár Silverstone-ban a Red Bull pilótája. Max Verstappen négy körrel a vége előtt a harmadik helyen száguldott, amikor elvesztette az irányítást az autója felett és a kavicságyban landolt. A kicsúszás miatt biztonsági autó hajtott a pályára. A négyszeres világbajnok egyenes szakaszon haladt és a televíziós felvétel szerint az autója jobbra-balra rángatni kezdett, majd lesodródott a pályáról. Verstappen hiába próbálta meg elhagyni a kavicságyat, az autója nem mozdult, így a Red Bull versenyzője dobogós helyezés helyett pont nélkül zárta a Forma-1-es Brit Nagydíjat.

Max Verstappen a harmadik helyről esett ki a Brit Nagydíjon Fotó: PAUL FOSTER / NurPhoto

Természetesen a futam után bosszúsan értékelt, még a boxutcában faggatták őt.

"Miért nem a bokszutcából indultál?" - kérezték tőle, mire Verstappen feldúltan reagált.

"Ne tőlem kérdezd… Ha rajtam múlna, más opciót választottam volna" - mondta a négyszeres világbajnok.

😡 Max Verstappen, MUY ENFADADO con Red Bull por no haberle cambiado el setup para la carrera:



🎙️ "¿Por qué no has salido desde el pit lane? (cambio de setup)"



🟠 VER: "No me hagas esa pregunta… Si fuera por mí hubiera elegido otra opción".pic.twitter.com/1tErc3AvTH — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) July 5, 2026

A verseny után a négyszeres világbajnok ugyanazt a hátsó szárny problémát okolta, amely miatt az előző versenyhétvégén Ausztriában a kvalifikáció során balesetet szenvedett.

„Amikor a hátsó szárny nem záródik be teljesen, rengeteg leszorítóerőt veszítesz, és kicsúszol a pályáról. Szóval, igen. Egyszer még rendben, de kétszer… ez már veszélyessé válik számomra. Nyilvánvalóan nem akarom, hogy ez történjen, és kezd elegem lenni” - idézte Verstappent a Forma-1 hivatalos oldala.

Max Verstappen nem akar az F1-re gondolni

Amikor arról kérdezték, hogyan tovább az újabb kiábrándító hétvége után, Verstappen letörtnek tűnt.

„Nem is tudom. Egyszerűen fájdalmas és frusztráló. Tudod, mindent megpróbálsz, amit csak lehet. Az egész hétvégén nem voltam elégedett az autó egyensúlyával. Ha rajtam múlna, a boxutcából indultam volna, de hát... Jelenleg őszintén szólva csak arra vágyom, hogy hazamenjek, és ne kelljen a Forma-1-re gondolnom” - vallotta be Verstappen.

Max Verstappen a világbajnoki pontversenyben a hetedik helyen áll. A Brit Nagydíjat a Ferrari versenyzője, Charles Leclerc nyerte.