Michael Schumacher egészségi állapota továbbra is rejtély, mivel felesége, Corinna szigorú titokban tartja az F1-es ikon felépülését, amelyet csak nagyon kevesen ismernek.
Michael Schumacher állapotáról beszélt ismerőse
A korábbi autóversenyző, Christian Danner azt állítja, olyan pletykák keringenek, miszerint Michael Schumacher most Mallorcán tartózkodik – az F1-es legenda felesége, Corinna azonban nem hajlandó tisztázni, hogy ez valóban így van-e.
Tizenhárom év telt el azóta, hogy az F1 kiválósága egy szörnyű síbaleset következtében beverte a fejét egy sziklába. A hétszeres világbajnokot nem látták a nyilvánosság előtt azóta, hogy a bukást követően kómába esett; Corinna gondoskodik arról, hogy a felépülését övező részletek teljes titokban maradjanak.
Danner elmondása szerint olyan híreket hallott, miszerint Schumacher egy mallorcai birtokon él, miközben folytatja a rehabilitációját, de hangsúlyozta, hogy Corinna szigorúan őriz minden információt. Tavaly januárban a Daily Mail arról számolt be, hogy a német versenyző az évekig tartó fizioterápiának köszönhetően már képes felülni, de járni még mindig nem tud.
Az OLBG-nek adott interjújában Danner így nyilatkozott: „Mindenféle pletykák keringenek arról, hogy Mallorcán van, elhelyezték egy ottani birtokon, és így tovább. Amikor Corinnával beszélek, ő ezt nem említi. Amikor más olyan emberekkel beszélek, akik tudhatnák, ők sem mondják el.”
Corinna korábban egyértelműen megfogalmazta az álláspontját Schumacher felépülésével kapcsolatban: „Együtt vagyunk. Otthon élünk együtt. Terápiát csinálunk. Mindent megteszünk, hogy Michael jobban legyen, és hogy biztosítsuk a kényelmét. Valamint azért, hogy egyszerűen érezze a családunkat, a kötelékünket. A magánélet az magánélet, ahogy ő mindig is mondta. Nagyon fontos számomra, hogy a lehető legnagyobb mértékben továbbra is élvezhesse a magánéletét. Michael mindig megvédett minket, és most mi védjük meg Michaelt.”
Danner emellett rámutatott, hogy az a tény, hogy Schumachert még mindig nem látták nyilvánosan, arra utal, hogy valószínűleg messze van még a felépüléstől. A korábbi Ferrari-ász közeli barátja hozzátette: „Bárhogy is néz ki most Michael, vagy bármilyen körülmények között is van életben – nem tudom –, szeretném őt újra látni. Az, hogy sehol sem jelenik meg, arra utal, hogy valószínűleg nincs túl jól. De a Forma–1 felkészült erre. A Forma–1 mindenre fel van készülve. Ő a Forma–1 történetének egyik hőse, így ha boldog és elég fitt lenne ahhoz, hogy visszatérjen – függetlenül a körülményektől vagy attól, milyen állapotban van –, szerintem a Forma–1 könnyedén megbirkózna ezzel.”
Azt is hozzátette: „Minden sportágban vannak hősök, akiknek problémájuk akadt, és bizonyos értelemben elestek. De mivel életben vannak, úgy gondolom, mindenkinek nagyon jót tenne, ha újra láthatná őket. Számomra személy szerint fantasztikus élmény lenne viszontlátni őt. Szerintem szinte mindenki így érez a Forma–1-ben.”