Michael Schumacher egészségi állapota továbbra is rejtély, mivel felesége, Corinna szigorú titokban tartja az F1-es ikon felépülését, amelyet csak nagyon kevesen ismernek.

Michael Schumacher

Fotó: POOL

Michael Schumacher állapotáról beszélt ismerőse

A korábbi autóversenyző, Christian Danner azt állítja, olyan pletykák keringenek, miszerint Michael Schumacher most Mallorcán tartózkodik – az F1-es legenda felesége, Corinna azonban nem hajlandó tisztázni, hogy ez valóban így van-e.

Tizenhárom év telt el azóta, hogy az F1 kiválósága egy szörnyű síbaleset következtében beverte a fejét egy sziklába. A hétszeres világbajnokot nem látták a nyilvánosság előtt azóta, hogy a bukást követően kómába esett; Corinna gondoskodik arról, hogy a felépülését övező részletek teljes titokban maradjanak.

Danner elmondása szerint olyan híreket hallott, miszerint Schumacher egy mallorcai birtokon él, miközben folytatja a rehabilitációját, de hangsúlyozta, hogy Corinna szigorúan őriz minden információt. Tavaly januárban a Daily Mail arról számolt be, hogy a német versenyző az évekig tartó fizioterápiának köszönhetően már képes felülni, de járni még mindig nem tud.

Az OLBG-nek adott interjújában Danner így nyilatkozott: „Mindenféle pletykák keringenek arról, hogy Mallorcán van, elhelyezték egy ottani birtokon, és így tovább. Amikor Corinnával beszélek, ő ezt nem említi. Amikor más olyan emberekkel beszélek, akik tudhatnák, ők sem mondják el.”

Corinna korábban egyértelműen megfogalmazta az álláspontját Schumacher felépülésével kapcsolatban: „Együtt vagyunk. Otthon élünk együtt. Terápiát csinálunk. Mindent megteszünk, hogy Michael jobban legyen, és hogy biztosítsuk a kényelmét. Valamint azért, hogy egyszerűen érezze a családunkat, a kötelékünket. A magánélet az magánélet, ahogy ő mindig is mondta. Nagyon fontos számomra, hogy a lehető legnagyobb mértékben továbbra is élvezhesse a magánéletét. Michael mindig megvédett minket, és most mi védjük meg Michaelt.”

Danner emellett rámutatott, hogy az a tény, hogy Schumachert még mindig nem látták nyilvánosan, arra utal, hogy valószínűleg messze van még a felépüléstől. A korábbi Ferrari-ász közeli barátja hozzátette: „Bárhogy is néz ki most Michael, vagy bármilyen körülmények között is van életben – nem tudom –, szeretném őt újra látni. Az, hogy sehol sem jelenik meg, arra utal, hogy valószínűleg nincs túl jól. De a Forma–1 felkészült erre. A Forma–1 mindenre fel van készülve. Ő a Forma–1 történetének egyik hőse, így ha boldog és elég fitt lenne ahhoz, hogy visszatérjen – függetlenül a körülményektől vagy attól, milyen állapotban van –, szerintem a Forma–1 könnyedén megbirkózna ezzel.”