Molnár Martin kiváló teljesítményt nyújtott az időmérő első szakaszában, ahol a legjobb köridővel megszerezte az első futam rajtelsőségét. A Rodin Motorsport 17 éves magyar versenyzője a vasárnapi második verseny időmérőjén szintén eredményesen szerepelt, és a harmadik rajthelyet szerezte meg.

Molnár Martin negyedik helyen végzett az Hungaroringen

Fotó: Gergely Makai Photography / MGR Images

A futamon azonban nem sikerült megőriznie vezető pozícióját: a rajtnál a brit Deagen Fairclough megelőzte, majd a biztonsági autós szakaszt követő újraindítás után az olasz Nikita Bedrin és a német Maxim Rehm is elment mellette.

Molnár Martin lemaradt a dobogóról a Hungaroringen

Molnár a hajrában már nem tudta ledolgozni hátrányát, így a negyedik helyen zárta a versenyt.

A futamot Fairclough nyerte Bedrin és Rehm előtt. Bár a magyar pilóta ezúttal lemaradt a dobogóról, időmérős teljesítménye és versenytempója biztató, így jó esélyekkel várhatja a hétvége folytatását. A GB3 magyarországi fordulójának második futamát vasárnap délelőtt, a harmadikat pedig vasárnap este rendezik a Hungaroringen.