Idei harmadik fordulójához érkezik a brit Forma–3 (hivatalos nevén GB3), ezt a fordulót pedig nem máshol rendezik, mint a Hungaroringen, ahol Molnár Martin és riválisai az International GT Open betétsorozataként lépnek pályára július 4-én és 5-én. A magyar versenyző négy futamon állt rajthoz a bajnokságban, ebből hármat dobogós helyen zárt, számára természetesen ez a szezon legjobban várt hétvégéje.

Molnár Martin először rajtolhat hazai közönség előtt Fotó: szabImage

„Martinban olyan fiatal sportolót ismertünk meg, aki nemcsak a tehetségével, hanem a hozzáállásával is kiemelkedik a mezőnyből. Korát meghazudtoló fegyelemmel, céltudatossággal és alázattal dolgozik azért, hogy lépésről lépésre a nemzetközi autósport élvonalába kerüljön.

Meggyőződésünk, hogy hosszú idő után ő lehet az első olyan magyar autóversenyző, aki reális eséllyel építheti fel az utat a Forma-1 felé.

A formula autósport világa különösen közel áll hozzánk: a technológiai fejlesztések, az innováció, a gyors alkalmazkodás és a precíz csapatmunka határozzák meg - ezek pedig olyan értékek és működési elvek, amelyek a One számára is meghatározóak. Ezért is tartjuk különösen értékesnek, hogy egy olyan magyar tehetséget támogathatunk, aki a magyar autósport következő nagy lehetősége is lehet” – mondta Bányai Tamás, a One Magyarország vezérigazgatója.

Molnár Martin álma valóra válik

„Az egyik álmom válik valóra azzal, hogy hazai pályán képviselhetem a magyar színeket. Ettől függetlenül ugyanúgy készülök a hétvégére, mint bármelyik másik versenyre, nem szeretnék extra nyomást helyezni magamra” - emelte ki Molnár Martin.

Martin a Spában szerzett dupla dobogója után az összetett 4. helyéről várhatja a folytatást, és elsősorban abban bízik, hogy a Hungaroringen hamarabb rátalálnak a Rodin Motorsporttal a megfelelő beállításokra, mint az előző hétvégén. Ami biztos, hogy helyismerete nem fogja segíteni a magyar pilótát, hiszen eddig életében mindössze egyszer vezetett versenyautót a mogyoródi pályán, és elmondása szerint F1-es szlenggel élve az is inkább amolyan „forgatási nap” volt, mintsem rendes teszt.