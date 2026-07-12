A 17 éves Molnár Martin kiváló időmérős teljesítménnyel kezdett: az első kvalifikáción megszerezte pályafutása második GB3-as pole-ját, a másodikon pedig a második legjobb időt érte el. A versenyeken azonban a rajtok nem sikerültek jól, így mindkét alkalommal pozíciókat veszített. Az első futamon ugyan negyedikként ért célba, de egy rivális utólagos büntetésével végül harmadik lett. A második futamon szintén a dobogóért harcolt, végül a negyedik helyen zárt.

A 17 éves Molnár Martin remekül szerepelt a Red Bull Ringen

Fotó: Makai Gergely/MOTAM

A fordított rajtrácsos zárófutamon a 11. helyről indulva látványos felzárkózást mutatott be: több előzést, köztük egy emlékezetes dupla manővert követően negyedikként ért célba. Ennek köszönhetően feljött az összetett pontverseny harmadik helyére.

Molnár Martin csalódott, de van miből építkeznie

A versenyző elismerte, hogy csalódott a rajtok és az újraindítások során elkövetett hibák miatt, ugyanakkor pozitívumként értékelte, hogy az utolsó futamon sikerült javítania és önbizalommal vonulhat a nyári szünetre. Hangsúlyozta, hiányérzete maradt, mert az első sorból indulva jobb eredményekre számított, de a záróverseny teljesítménye bizakodásra ad okot.

Kiss Pál Tamás, a Motorsport Talent Management (MOTAM) sportszakmai vezetője és Molnár Martin mentora kiemelte, hogy a Red Bull Ring karaktere jelentős alkalmazkodást igényelt a versenyzőtől és a csapattól. Elmondása szerint Molnár vezetési stílusához igazodó speciális beállításokat alkalmaztak, miközben több, korábban jól működő technikán is változtatni kellett.

Molnár Martin eseménydús hétvégén van túl a brit Forma–3-as bajnokságban

Fotó: Makai Gergely/MOTAM

A szakember hangsúlyozta, hogy a 17 éves Molnár még újonc a GB3-ban, ennek ellenére másodéves versenyzőket idéző teljesítményt várnak tőle. Véleménye szerint a hétvége legfontosabb tanulsága az volt, hogy a magyar pilóta képes gyorsan tanulni a hibáiból, mentálisan is felállni a nehéz helyzetekből, ami jól mutatja a versenyző, a Rodin Motorsport és a MOTAM közötti eredményes együttműködést. Az első félév lezárása alapján Molnár Martin bizonyította, hogy helye van a bajnokság élmezőnyében.