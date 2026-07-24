Lando Norris és Oscar Piastri Budapesten a szurkolókkal találkozott

A McLaren párosa, Oscar Piastri és Lando Norris a budapesti Aria Hotelben lakik a Forma-1-es Magyar Nagydíj hétvégéjén. A Szent István-bazilika szomszédságában fekvő, ötcsillagos boutique szálloda egyedi, zenei tematikájú kialakításáról és tetőteraszáról ismert, miközben Budapest egyik legnépszerűbb luxusszálláshelyének számít.

Lando Norris számos aláírást kiosztott Fotó: ORIGO

Oscar Piastri és Lando Norris Budapesten

A két pilótát pénteken délelőtt szurkolók várták a hotel előtt, Piastri és Norris éppen a Hungaroringre indultak az első szabadedzésre. A két pilóta türelmesen teljesítette a rajongók kívánságait, aláírásokat osztottak, és fotók készültek rólük. Lando Norris címvédőként érkezett Budapestre, hiszen tavaly ő nyerte a Forma-1-es világbajnokságot. Jelenleg azonban nem a McLarenről szól az év, Norris az ötödik, csapattársa, Piastri a hatodik helyen áll a világbajnoki pontversenyben.