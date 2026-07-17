A Forma-1 vb-címvédőjét, Lando Norrist tíz rajthelyes büntetéssel sújtották az F1-es Belga Nagydíj előtt, de nem csupán a McLaren brit pilótáját szankcionálták Spában. A Red Bull francia versenyzője, Isack Hadjar még nehezebb helyzetbe került, a 21 éves sztár csak a rajtrács végéről vághat majd neki a vasárnapi futamnak.

A Red Bull pilótája, Isack Hadjar büntetést kapott

Fotó: WILLIAM WEST / POOL

A Red Bull pilótája kemény büntetést kapott

A Red Bull megerősítette a RacingNews365.com szaklapnak, hogy

Hadjar az utolsó helyről vághat majd neki a Belga Nagydíjnak, miután több komponenst is kicserélnek az erőforrásában.

Mivel Max Verstappen csapattársának az autójában így több motoralkatrészből is már átlépik a szezon során megengedett mennyiséget, mindegyikért tíz rajthelyes büntetés jár. A sportszabályzat azonban kimondja, hogy aki 15 vagy annál több helyes rajtbüntetést gyűjt össze, az automatikusan a rajtrács végéről indul, függetlenül attól, milyen eredményt ér el az időmérőn.

🚨 Isack Hadjar is set to start the Belgian Grand Prix from the back of the grid due to PU changes



[@CanalplusF1] pic.twitter.com/MnGwIc7cv7 — RBR Daily (@RBR_Daily) July 16, 2026

A Belga Nagydíjon várható időjárás kapcsán nemrég kedvező fordulat állt be, ugyanis a hét elején még mindhárom versenynapra esőt jósoltak, azóta viszont mérséklődött a csapadék valószínűsége.

Az egyéni vb-pontversenyt 9 forduló után a Mercedes pilótája, Kimi Antonelli vezeti csapattársa, George Russell, valamint a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton előtt.