A Forma–1-es Belga Nagydíjon George Russell remekül rajtolt, majd az 1-es kanyart követően támadást akart indítani az élen haladó Andrea Kimi Antonelli és Max Verstappen ellen, ám az Eau Rouge–Raidillon kanyarkombinációban megérkeztek mellé a Ferrari pilótái.

George Russell Mercedesét ki kellett emelni a pályáról

Fotó: John Thys / AFP

Az 5-ös kanyarhoz közeledve Russell a külső ívre húzódott, hogy a Les Combes jobbos kanyarjába forduljon, ám a belső íven haladó Hamilton hozzáért a Mercedeshez, amely megpördült, majd a kavicságyban kötött ki. Az autó végül ott ragadt, így Russell számára véget ért a verseny.

Russellt már meg sem viselik a csalódások

Az eset után a hétszeres világbajnok Hamilton öt másodperces időbüntetést kapott. Ez azonban nem vigasztalja Russellt, akinek világbajnoki álmai komoly csapást szenvedtek: Antonelli megnyerte a futamot, ezzel 50 pontos előnyre tett szert csapattársával szemben, miközben Hamilton is megelőzte őt a bajnokságban, és öt ponttal átvette tőle a második helyet.

Here's Lewis' view of the contact with George on the opening lap 👀#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/ZticPlZfQH — Formula 1 (@F1) July 19, 2026

A teljes spái hétvége során Russell a hosszú egyenesekben tapasztalt sebességhiánnyal küzdött az erőforrással kapcsolatos problémák miatt.

Jól rajtoltam, nagyszerű volt az első kanyarom, és közvetlenül Verstappen mögött voltam. De valamiért az akkumulátor nem kezdett el töltődni az 1-es kanyarban, így megcsináltam azt, de 35 százalékkal kevesebb energiával hagytam el az első kanyart. Emellett egy töltési problémám is volt”

– idézi a RacingNews365 a Mercedes pilótáját, aki kezdi megszokni, hogy mostanában elpártol tőle a szerencse.

George Russell kezdi megszokni, hogy mindig történik vele valami

Fotó: Andrej Isakovic / AFP

„A turbó nem állt helyre, így nem volt erőm. Az Eau Rouge tetejére úgy érkeztem meg, hogy 0 százalék volt az akkumulátorban, és ez rendkívül veszélyes volt. Három autó is elment mellettem, pedig eleve nem lett volna szabad ilyen helyzetbe kerülnöm. Ez az, ami miatt a legdühösebb vagyok. A csalódással szemben már érzéketlenné váltam, így amikor ez ilyen gyakran megtörténik, egyszerűen hozzászokik az ember” – tette hozzá Russell, aki az idei szezonban másodszor esett ki.