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Felbolydulhat a Forma–1-es pilótapiac a következő hetekben, és a Red Bull sem marad ki a mozgolódásból. Laurent Mekies csapatfőnök elárulta, hogy miközben Max Verstappent több istálló is figyeli, a csapathoz is érkeznek megkeresések a mezőny legjobbjaitól.

Laurent Mekies, a Red Bull csapatfőnöke elmondta, hogy a Forma–1-es átigazolási időszakban kétirányú kommunikáció zajlik, miközben a pilótapiac várhatóan jelentősen felpezsdül a következő hetekben. Hogy ez pontosan hogyan alakul, nagyrészt Max Verstappen jövőbeli döntésétől függ.

Max Verstappen of Red Bull Racing celebrates his third place during the Belgian Grand Prix at the Spa-Francorchamps Circuit in Stavelot, Belgium, on july 19, 2026. (Photo by Andrea Diodato/NurPhoto) (Photo by Andrea Diodato / NurPhoto via AFP)
Max Verstappen távozásával átrendeződhet az F1-es pilótapiac
Fotó: Andrea Diodato / NurPhoto via AFP

A négyszeres világbajnok holland pilóta a hírek szerint aktiválhatja a szerződésében szereplő kilépési záradékot, és a 2027-es idényre új csapatot kereshet, annak ellenére, hogy jelenlegi megállapodása papíron a következő szezon végéig szól.

Máris vannak jelentkezők Verstappen ülésére?

Verstappen igyekezett lezárni a találgatásokat azzal, hogy kijelentette: akkor ad tájékoztatást, amikor valóban lesz miről beszélnie. Ennek ellenére nem csitulnak azok a pletykák, amelyek szerint akár a McLarenhez is szerződhet.

Zak Brown, a McLaren vezérigazgatója szintén igyekezett lehűteni a kedélyeket. Kijelentette, hogy a konstruktőri világbajnok csapat elégedett jelenlegi versenyzőpárosával, a vb-címvédő Lando Norrisszal és az ausztrál Oscar Piastrival – és ez a pilóták részéről is kölcsönösen igaz.

Ugyanakkor Piastrit egyre gyakrabban hozzák hírbe a Red Bull-lal – ami vélhetően egy közvetlen cserét jelentene Verstappennel –, ezért a Red Bull csapatfőnöke megpróbálta elcsendesíteni a négyszeres világbajnok jövőjét övező találgatásokat.

Ez a folyamat mindkét irányban működik. Teljesen természetes, hogy Maxot mindenki megkeresi, hiszen ő a világ legjobb versenyzője. Ugyanakkor, ha egy élcsapat vagy, akkor hozzád is sok kiváló pilóta jelentkezik. Ez teljesen normális” 

– nyilatkozta a Sky Sports F1-nek Laurent Mekies.

Laurent Mekies, Team Principal of Oracle Red Bull Racing, attends the Formula 1 Belgium Tour at the Spa Francorchamps circuit in Spa, Belgium, on July 19, 2026. (Photo by Marcel van Dorst/EYE4IMAGES/NurPhoto) (Photo by Marcel van Dorst / NurPhoto via AFP)
Laurent Mekies bízik abban, hogy Verstappent maradásra tudják bírni
Fotó: Marcel van Dorst / NurPhoto via AFP

A Red Bull csapatfőnöke szerint a folyamatos találgatások a Forma–1 természetes velejárói, és egyáltalán nem zavarják meg a csapat munkáját. Eközben azon dolgoznak, hogy meggyőzzék Verstappent arról: továbbra is a Red Bull jelenti számára a legjobb választást.

Mekies egyértelművé tette, hogy a következő szezonban és hosszabb távon is Max Verstappent és Isack Hadjart szeretné látni a Red Bull F1-es autóiban.

Számunkra ez nem jelent különösebb zavart. A teljes figyelmünk arra irányul, hogy az autónkat a lehető leggyorsabbá tegyük. Ha ez sikerül, akkor meg tudjuk tartani a világ legjobb versenyzőjét, miközben azt is látjuk, hogy Isack óriási fejlődésen megy keresztül Max mellett. Számunkra ez az ideális versenyzőpáros, és mindent megteszünk azért, hogy hosszú távon is együtt tarthassuk őket” 

– tette hozzá a francia mérnök.

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