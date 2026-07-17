Oscar Piastri megerősítette, hogy 2027-ben is a wokingi csapatnál fog versenyezni, így lezárta azokat a spekulációkat, amelyek Max Verstappen esetleges McLarenhez igazolásáról szóltak.

Verstappent folyamatosan az esetleges távozásáról faggatták

Fotó: Marcel van Dost / NurPhoto via AFP

A Red Bull pilótájáról köztudott, hogy más lehetőségeket is mérlegel – az előző szezonban például a Mercedes istállójával folytatott puhatolózó tárgyalásokat. Amennyiben Verstappen úgy dönt, hogy aktiválja a szerződésében szereplő kilépési záradékot, a 2027-es szezonra szabadon távozhat.

Verstappen a McLarennél?

Mivel a Mercedesnél és a Ferrarinál jelenleg nincs hely Verstappen számára, reálisan a McLaren maradt az egyetlen lehetséges célállomása. Az Osztrák Nagydíj hétvégéjén olyan híresztelések is napvilágot láttak, amelyek szerint a holland pilóta menedzsmentje már megkezdte az egyeztetéseket a McLarennel egy esetleges szerződésről.

A McLaren vezérigazgatója, Zak Brown ugyanakkor egyértelművé tette, hogy bár nagyra értékeli Verstappen képességeit és azt, amit a csapatnak nyújthatna, elégedett jelenlegi versenyzőpárosával, a világbajnok Lando Norrisszal és az ausztrál Oscar Piastrival.

Ennek ellenére továbbra is Piastrit emlegetik úgy, mint aki kiszorulhatna a csapatból Verstappen érkezése esetén. Erre a találgatásra Piastri menedzsere, Mark Webber már a múlt héten röviden reagált, kijelentve, hogy semmi sem változott, és az ausztrál pilóta továbbra is Norris csapattársa marad.

A Belga Nagydíj hétvégéje előtt az ausztrál versenyző gyakorlatilag egyetlen szóval lezárta a találgatásokat.

„Igen” – felelte Piastri, amikor megkérdezték tőle, hogy a 2027-es szezonban is a McLaren pilótája lesz-e.

Nem is tudtam, hogy ez vita tárgyát képezi. Természetesen láttam és hallottam a pletykákat, de nagyon elégedett vagyok azzal, ahol most vagyok, és azzal is, milyen helyzetben vagyok. Zak és Andrea Stella végig nagyszerűek voltak velem, és sokat tettek azért, hogy megnyugtassanak”

– idézi a RacingNews365 az ausztrál pilótát, aki nem tulajdonít túl nagy jelentőséget a pletykáknak.

Oscar Piastre egyelőre nem aggódik a jövője miatt

Fotó: Andrea Diodato / NurPhoto via AFP

„Nyilvánvaló, hogy Max jelenleg nem érzi magát a legjobb helyzetben, ezért más lehetőségeket is megvizsgál. Tavaly is ugyanez volt a helyzet a Mercedes kapcsán, szóval ez nem újdonság. Én viszont nagyon boldog vagyok ott, ahol vagyok, és azzal az iránnyal is, amerre a csapat halad. Fontos, hogy az emberek tisztában legyenek azzal, hogyan állnak a dolgok, milyen a pilótapiac, és minden információ hasznos” – mondta Piastri, aki végül hangsúlyozta, hogy bízik a csapatában, valamint abban is, amit neki mondtak: hisznek benne.