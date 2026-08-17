A Red Bull F1-es versenyzője úgy véli, hogy az új erőforrásokban az energia leadását szabályozó algoritmusok korlátozzák a pilóták lehetőségét arra, hogy a tudásukkal különbséget teremtsenek, mivel az energia leadását nem tudják manuálisan irányítani.

Max Verstappen továbbra sem elégedett az F1-es változásokkal

Fotó: Gongora / NurPhoto via AFP

Az algoritmusok megtanulják, hogyan lehet egy kör során a lehető legoptimálisabban felhasználni az energiát. Emiatt a versenyzőknek tisztán, következetesen és precízen kell vezetniük, hogy ne zavarják össze a rendszereket. Verstappen szerint emiatt „nem szabad váratlan húzást tenni, mert a következő egyenesben egyszerűen megbüntet érte a rendszer”.

Az új szabályok korlátozzák az F1-es pilóták tudását?

Amikor Norrist szembesítették Verstappen megjegyzéseivel, elmondta, hogy szerinte továbbra is lehetséges, hogy a jó pilóták előnyt szerezzenek a kanyarokban. Norris ezzel szemben úgy véli, hogy a jobb versenyzők továbbra is képesek előnyt szerezni, elsősorban a kanyarokban. Szerinte a gyors pályákon, például Silverstone-ban vagy Spában ugyan valóban kevesebb lehetőség nyílik a köridő javítására, de a megfelelő vezetési technika továbbra is számít.

Bizonyos kanyarokban talán valóban szűkültek a különbségek, de ha jobb versenyző vagy, akkor továbbra is vannak olyan kanyarok, ahol megpróbálhatsz előnyt szerezni mindenki mással szemben. Ezért nem mondanám, hogy feltétlenül mindenben egyetértek Verstappennel”

– idézi a RacingNews365 a McLaren vb-címvédő pilótáját, aki úgy gondolja, hogy a jobb pilóták továbbra is előnyben vannak a gyorsabb pályákon.

A McLaren brit pilótája ugyanakkor elismerte, hogy az új technológia jelentősen megváltoztatta az autó vezetését. A versenyzőknek az akkumulátor megfelelő működésére is figyelniük kell, miközben az új gumijellemzők miatt bizonyos helyzetekben kevésbé lehet agresszíven vezetni.

Lando Norris nem ért egyet Max Verstappennel

Fotó: GONGORA / NurPhoto via AFP

Norris szerint különösen a Hungaroringhez hasonló, kanyargós pályákon marad fontos szerepe a pilótának. Úgy látja, hogy az új szabályok ellenére továbbra is számos olyan vezetési technika létezik, amellyel egy versenyző előnyt szerezhet riválisaival szemben.

Vannak bizonyos dolgok, amelyeket időnként meg kell próbálnod megtenni annak érdekében, hogy segítsd az akkumulátort. Bizonyos vezetési stílusok talán egy kicsit jobban működnek, mint az előző években, vagy olyan dolgokat kell megpróbálnod, amelyeket korábban nem kellett”

– folytatta Norris, aki azt viszont elismerte, hogy az idei szezonban nem mindig lehetnek annyira agresszívek, mint a korábbi években.