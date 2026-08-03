A négyszeres F1-es világbajnok pilóta kiemelte, hogy az autó nemcsak hétvégéről hétvégére, hanem akár egy futamon belül is veszít a teljesítményéből. Szerinte ennek megoldása jelenleg a Red Bull egyik legfontosabb feladata.

Max Verstappen folyamatosan erőn felül teljesít a Red Bull F1-es autójában

Fotó: Yuri Cortez / AFP

A Hungaroringen már az időmérőn is jelentkeztek a gondok. Max Verstappen úgy fogalmazott, hogy nem a gumik, hanem maga az autó romlott el körről körre, ezért minden próbálkozása lassabb lett az előzőnél. A Q3-ban egy megpördülés miatt végül csak a hatodik rajtkockát szerezte meg, miután a kanyarok bejáratánál szinte teljesen eltűnt a hátsó tapadás.

Verstappen elmondta, miben kell fejlődnie a Red Bullnak az F1-es szezon folytatásában

Bár a Forma-1-es Magyar Nagydíjon sikerült felzárkóznia a második helyre, a Red Bull továbbra is nehéz helyzetben van a konstruktőri versenyben. A csapat jelenleg a negyedik helyen áll, jelentős lemaradásban a Mercedes, a Ferrari és a McLaren mögött.

Összességében több teljesítményt kell találnunk. Emellett meg kell oldanunk azt a problémát is, hogy időnként egyszerűen elveszítjük a teljesítményünket egy versenyhétvége során, sőt akár már a futam elejétől a végéig is. Ez valóban az egyik legfontosabb prioritásunk”

– idézi a RacingNews365 a holland pilótát.

Verstappen a 2026-os motorszabályok részét képező ADUO-rendszerről is beszélt. Az FIA által bevezetett fejlesztési mechanizmus plusz lehetőségeket biztosít azoknak a motorgyártóknak, amelyek teljesítménye elmarad az élmezőnytől. De mivel a Red Bull Powertrains számít a referenciaértéknek, a csapat nem jogosult ezekre a kedvezményekre. Ez meglehetősen különös helyzet egy olyan csapat számára, amely jelenleg a nyers tempó hiányával küzd, és Verstappen is utalt erre.

A holland pilóta ezt némi iróniával kommentálta: elismerte, hogy ő is örülne némi ADUO-támogatásnak, de hozzátette, a helyzetet majd a nyári szünet után értékelik újra. Szerinte addig a legfontosabb feladat az autó teljesítményének stabilizálása és a versenyképesség visszaszerzése.