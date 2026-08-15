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Charles Leclerc és felesége, Alexandra Saint Mleux első gyermeküket várhatják. A Ferrari Forma–1-es pilótája és felesége jelenleg Szardínián tölti a vakációját, a luxusjachtjukon készült friss fotók pedig tovább erősítették a terhességről szóló pletykákat.

A Ferrari monacói pilótájának felesége egyes fényképeken már jól látható pocakkal szerepel. Bár Leclerc és felesége hivatalosan még nem erősítették meg, hogy gyermekük lesz, több apró jel is erre utalhat.

Charles Leclerc of Ferrari and his wife Alexandra Leclerc walk with their dog Leo through the paddock prior to final practice ahead Formula 1 Hungarian Grand Prix at the Hungaroring circuit in Mogyorod near Budapest on July 25th, 2026. (Photo by Beata Zawrzel/NurPhoto) (Photo by Beata Zawrzel / NurPhoto via AFP)
A Ferrari monacói pilótája hamarosan édesapa lesz
Fotó: Beata Zawrzel / NurPhoto via AFP
  • Charles Leclerc és Alexandra Saint Mleux 2023 márciusában kezdtek randevúzni, eljegyzésüket pedig 2025 novemberében jelentették be egy romantikus Instagram-bejegyzéssel.
  • A pár idén februárban, egy szűk körű, titkos monacói ceremónián házasodott össze.
  • Most pedig úgy tűnik, első közös gyermeküket várhatják.

Az F1-es pilóta testvére, Arthur Leclerc szintén megosztott olyan fotókat, amelyeken Alexandra a hasát öleli. Ennél is beszédesebb lehet, hogy Charles Leclerc egyik legutóbbi Instagram-bejegyzéséhez a „New Dad” („Újdonsült apa”) című zenét választotta.

Apa lesz a Ferrari pilótája?

A pár az év elején, egy szűk körű, privát monacói esküvőn mondta ki egymásnak a boldogító igent. Charles az eseményről korábban így nyilatkozott:

„Csak a család volt jelen, és nagyon kicsi, bizonyos értelemben pedig titkos esküvő volt, amit nagyon élveztünk” – idézi a Motorsport a Ferrari pilótáját, aki azt is elárulta, hogy egy későbbi, nagyobb ünnepséget is terveznek a barátaikkal.

Leclerc az esküvő után visszatért a Forma–1-es szezonhoz, és elmondása szerint az esemény pozitív energiával töltötte fel:

Nyilvánvalóan csodálatos nap volt, és rengeteg pozitív energiát adott a repülőútra, mert rögtön utána elrepültem ide, Melbourne-be” 

– mondta Leclerc, aki az említett futamon a harmadik helyen végzett.

Leclerc számára a 2026-os szezon eddigi része meglehetősen vegyesen alakult. A monacói pilóta jelenleg 138 ponttal a negyedik helyen áll a világbajnoki pontversenyben. Csapattársa, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton 169 ponttal a második, míg a bajnokságot Kimi Antonelli vezeti.

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