A Ferrari monacói pilótájának felesége egyes fényképeken már jól látható pocakkal szerepel. Bár Leclerc és felesége hivatalosan még nem erősítették meg, hogy gyermekük lesz, több apró jel is erre utalhat.

A Ferrari monacói pilótája hamarosan édesapa lesz

Fotó: Beata Zawrzel / NurPhoto via AFP

Charles Leclerc és Alexandra Saint Mleux 2023 márciusában kezdtek randevúzni, eljegyzésüket pedig 2025 novemberében jelentették be egy romantikus Instagram-bejegyzéssel.

A pár idén februárban, egy szűk körű, titkos monacói ceremónián házasodott össze.

Most pedig úgy tűnik, első közös gyermeküket várhatják.

Az F1-es pilóta testvére, Arthur Leclerc szintén megosztott olyan fotókat, amelyeken Alexandra a hasát öleli. Ennél is beszédesebb lehet, hogy Charles Leclerc egyik legutóbbi Instagram-bejegyzéséhez a „New Dad” („Újdonsült apa”) című zenét választotta.

Apa lesz a Ferrari pilótája?

A pár az év elején, egy szűk körű, privát monacói esküvőn mondta ki egymásnak a boldogító igent. Charles az eseményről korábban így nyilatkozott:

„Csak a család volt jelen, és nagyon kicsi, bizonyos értelemben pedig titkos esküvő volt, amit nagyon élveztünk” – idézi a Motorsport a Ferrari pilótáját, aki azt is elárulta, hogy egy későbbi, nagyobb ünnepséget is terveznek a barátaikkal.

Leclerc az esküvő után visszatért a Forma–1-es szezonhoz, és elmondása szerint az esemény pozitív energiával töltötte fel:

Nyilvánvalóan csodálatos nap volt, és rengeteg pozitív energiát adott a repülőútra, mert rögtön utána elrepültem ide, Melbourne-be”

– mondta Leclerc, aki az említett futamon a harmadik helyen végzett.

Leclerc számára a 2026-os szezon eddigi része meglehetősen vegyesen alakult. A monacói pilóta jelenleg 138 ponttal a negyedik helyen áll a világbajnoki pontversenyben. Csapattársa, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton 169 ponttal a második, míg a bajnokságot Kimi Antonelli vezeti.

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