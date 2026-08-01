A 2026-os Forma-1-es idény még csak féltávnál jár, de már most történelmi jelentőségűnek tekinthető. Az új technikai szabályok bevezetése miatt már a szezon előtt arra lehetett számítani, hogy jelentősen átalakulnak az erőviszonyok, de azt talán senki sem várta, hogy ennyire. Tizenegy futam után már jól látszik, mely csapatok értették meg legjobban az új autók működését, kik azok a versenyzők, akik a legtöbbet profitálták a változásokból, és kik kerültek komoly bajba.
Kimi Antonelli a Forma-1 új szupersztárja
A szezon legnagyobb története kétségkívül Andrea Kimi Antonelli berobbanása. A Mercedes mindössze 19 éves olasz pilótája már tavaly is megmutatta, hogy rendkívüli tehetség, de kevesen gondolták volna, hogy az új szabályrendszer első évében rögtön a világbajnoki cím első számú esélyesévé válik.
A Forma-1 tinisztárja az első 11 versenyből hatot megnyert, míg rutinosabb csapattársa, George Russell csak kettőt.
Antonelli esetében különösen figyelemre méltó, hogy nem csupán gyors, hanem rendkívül higgadt is. Az ifjú olasz a versenystratégiák végrehajtásában, a gumikezelésben és a kritikus helyzetek kezelésében is veteránokat idéző érettséget mutat.
Bár Russell egy győzelemmel erősen kezdte az idényt, Antonelli hamar átvette az irányítást. Kezdetben kissé árnyalta a kettejük közötti erőviszonyokról alkotott képet, hogy Russellnek balszerencséje volt a szezon elején, ám ahogyan telt az idő, egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a mezőny legjobb autóját vezetve Antonelli ledominálja csapattársát. Miközben a brit küszködik – nem érzi igazán otthonosan magát az autóban, és továbbra is üldözi a balszerencse –, az olasz szinte egyetlen hétvégén sem hibázik nagyot.
Ha Antonelli ezt a formát képes lesz a szezon második felében is fenntartani, könnyen elképzelhető, hogy minden idők legfiatalabb Forma-1-es világbajnoka lesz
– az egyéni pontversenyben jelenleg 50 ponttal vezet a második Lewis Hamilton előtt.
Az új szabályrendszer teljesen felforgatta a mezőnyt
Az idei Forma-1-es szezon a sportág történetének legnagyobb szabályváltozását hozta el az új aerodinamikai és motorokra vonatkozó előírásokkal. Míg a karosszériára vonatkozó szabályok – még ha az autók valamivel lassabbak is a tavalyiaknál – összességében sikeresnek bizonyultak, az új motorokról ez már korántsem mondható el. Az akkumulátor folyamatos töltésének kényszere számos legendás F1-es pálya legjobb kanyarjait tette élvezhetetlenné, puszta „töltőállomásokká” degradálva azokat. A változtatásoknak köszönhetően ugyan megnőtt az előzések száma, de a pilóták többsége fellázadt az újítások ellen, mondván nem túl életszerű, ami a versenypályákon történik.
„Nagyon más, nem élvezem annyira. Néha valójában nagyon szórakoztató, amikor látsz magad előtted csatákat, ahogy elhasználják az akkumulátorokat, és úgy előzöd meg őket, hogy igazából semmit sem csináltál.
Szó szerint semmit sem csinálva előzöd meg őket a következő egyenesben. Nem így kellene lennie”
– panaszkodott a négyszeres világbajnok Max Verstappen.
A változások egyik legfontosabb következménye, hogy több élcsapat elveszítette korábbi előnyét, miközben mások óriási lépést tettek előre. A Mercedes már a téli teszteken jelezte, hogy kiváló fejlesztési csomagot rakott össze, amit az első futamoktól kezdve bizonyított.
A német istálló mellett a Ferrari szereplése tűnik erősnek, míg a 2020-as évek elejét uraló Red Bullnál még nem igazán találták meg a siker receptjét.
Az Aston Martin mélyrepülése az egyik leglátványosabb. Hiába került a brit csapathoz a legendás tervező, Adrian Newey, a Honda által biztosított motor körönként másfél másodperces hátrányban van a mezőny legjobb erőforrásához képest.
Lewis Hamilton újra a régi?
Lewis Hamilton pályafutása 2025-ben érte el mélypontját, a Ferrarinál töltött bemutatkozó szezonja során, amelyet maga a hétszeres világbajnok is „rémálomnak” nevezett. Hamilton nehézségei – a Mercedesnél töltött, szintén küzdelmes utolsó szezonja fényében – számos kérdést vetettek fel. A brit bevallotta, hogy tavaly időnként kételkedett önmagában.
„Határozottan voltak olyan pillanatok, amikor azt gondoltam: Te jó ég, talán tényleg igaz, hogy egy bizonyos ponton túl az ember elveszíti a képességeit”
– nyilatkozta Hamilton az idei Spanyol Nagydíjon aratott sikere után, amely az első futamgyőzelme volt a Ferrari színeiben.
A 41 éves sztár idén új erőre kapott, csapattársánál, Charles Leclerc-nél is jobban teljesít, holott tavaly kettejük házon belüli küzdelméből egyértelműen a monacói jött ki győztesen. Hamilton a világbajnoki címért is harcban van: a második helyen áll, 50 ponttal lemaradva az éllovas Antonellitől.
Vajon minek köszönhető a hétszeres világbajnok formajavulása? A Ferrarin végrehajtott módosítások, a háttérben végzett kitartó munka, Hamilton igényeinek figyelembe vétele mind-mind szerepet játszhat ebben, korábbi főnöke, Toto Wolff azonban egy másik fontos szempontra is rávilágított.
„Talán az új barátnő is segített neki”
– utalt Hamilton és az amerikai médiaszemélyiség, Kim Kardashian kapcsolatára a Mercedes csapatfőnöke.
A britnek az utóbbi futamokon a szankciókkal is meggyűlt a baja, a Magyar Nagydíjon is 5 másodperces időbüntetést kapott, de nem tett le arról, hogy megszerezze pályafutása nyolcadik vb-címét.
A világbajnokság még messze nincs lefutva
Bár Antonelli előnye jelentősnek tűnik, a Forma-1-ben rendkívül gyorsan változhatnak az erőviszonyok. A nyári szünet előtti időszakban már több csapat is bejelentette, hogy jelentős fejlesztési csomagokkal készül a szezon második felére. Az új szabályrendszer miatt még mindig rengeteg tartalék rejlik az autókban, így könnyen elképzelhető, hogy néhány hét alatt teljesen megváltozik a sorrend.
A Ferrari továbbra is bízik abban, hogy sikerül megtalálni a hiányzó teljesítményt, a Red Bull sem mondott le a felzárkózásról, míg a McLaren egyértelműen felfelé ívelő pályán mozog.
A szezon első fele minden bizonnyal csak kijelölte az erőviszonyokat, mintsem végleg eldöntötte volna azokat.
A következő néhány verseny megmutathatja, hogy a konstruktőri vb-t vezető Mercedes valóban tartós fölényre tett-e szert, vagy riválisai képesek lesznek ledolgozni a hátrányukat.
A Forma-1 2026-os szezonja a vb-címvédő Lando Norris győzelmével véget ért Magyar Nagydíj után vonult pihenőre. Az idény a nyári szünet után augusztus 21-23. között folytatódik Zandvoortban a Holland Nagydíjjal.
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