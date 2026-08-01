A 2026-os Forma-1-es idény még csak féltávnál jár, de már most történelmi jelentőségűnek tekinthető. Az új technikai szabályok bevezetése miatt már a szezon előtt arra lehetett számítani, hogy jelentősen átalakulnak az erőviszonyok, de azt talán senki sem várta, hogy ennyire. Tizenegy futam után már jól látszik, mely csapatok értették meg legjobban az új autók működését, kik azok a versenyzők, akik a legtöbbet profitálták a változásokból, és kik kerültek komoly bajba.

A 2026-os Forma-1-es szezon első fele Kimi Antonelliről szólt

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Kimi Antonelli a Forma-1 új szupersztárja

A szezon legnagyobb története kétségkívül Andrea Kimi Antonelli berobbanása. A Mercedes mindössze 19 éves olasz pilótája már tavaly is megmutatta, hogy rendkívüli tehetség, de kevesen gondolták volna, hogy az új szabályrendszer első évében rögtön a világbajnoki cím első számú esélyesévé válik.

A Forma-1 tinisztárja az első 11 versenyből hatot megnyert, míg rutinosabb csapattársa, George Russell csak kettőt.

Antonelli esetében különösen figyelemre méltó, hogy nem csupán gyors, hanem rendkívül higgadt is. Az ifjú olasz a versenystratégiák végrehajtásában, a gumikezelésben és a kritikus helyzetek kezelésében is veteránokat idéző érettséget mutat.

Kimi Antonelli a szezon első felében a mezőny fölé nőtt

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Bár Russell egy győzelemmel erősen kezdte az idényt, Antonelli hamar átvette az irányítást. Kezdetben kissé árnyalta a kettejük közötti erőviszonyokról alkotott képet, hogy Russellnek balszerencséje volt a szezon elején, ám ahogyan telt az idő, egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a mezőny legjobb autóját vezetve Antonelli ledominálja csapattársát. Miközben a brit küszködik – nem érzi igazán otthonosan magát az autóban, és továbbra is üldözi a balszerencse –, az olasz szinte egyetlen hétvégén sem hibázik nagyot.

Ha Antonelli ezt a formát képes lesz a szezon második felében is fenntartani, könnyen elképzelhető, hogy minden idők legfiatalabb Forma-1-es világbajnoka lesz

– az egyéni pontversenyben jelenleg 50 ponttal vezet a második Lewis Hamilton előtt.

DRIVER STANDINGS (after 11 races)



Kimi Antonelli heads into the summer break with a 50-point lead over Lewis Hamilton#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/9MKeMS61he — Formula 1 (@F1) July 26, 2026

Az új szabályrendszer teljesen felforgatta a mezőnyt

Az idei Forma-1-es szezon a sportág történetének legnagyobb szabályváltozását hozta el az új aerodinamikai és motorokra vonatkozó előírásokkal. Míg a karosszériára vonatkozó szabályok – még ha az autók valamivel lassabbak is a tavalyiaknál – összességében sikeresnek bizonyultak, az új motorokról ez már korántsem mondható el. Az akkumulátor folyamatos töltésének kényszere számos legendás F1-es pálya legjobb kanyarjait tette élvezhetetlenné, puszta „töltőállomásokká” degradálva azokat. A változtatásoknak köszönhetően ugyan megnőtt az előzések száma, de a pilóták többsége fellázadt az újítások ellen, mondván nem túl életszerű, ami a versenypályákon történik.