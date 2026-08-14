Az orosz-ukrán háború kezdete után az FIA több szigorú intézkedést is életbe léptetett. Az orosz és fehérorosz csapatokat kizárták a nemzetközi versenyekről, míg az egyéni versenyzők csak szigorú feltételek mellett folytathatták pályafutásukat. Semleges zászló alatt kellett indulniuk, és nem használhatták országaik hivatalos jelképeit. A döntés többek között Nyikita Mazepin Forma-1-es karrierjére is komoly hatással volt, míg a Ferrari akadémiájához tartozó Robert Schwartzman izraeli színekben folytatta pályafutását.

Nyikita Mazepin Forma-1-es karrierjére is hatással volt a korlátozás

Fotó: XAVIER BONILLA / NurPhoto

Forma-1: az FIA váratlan döntést hozott

Az FIA váratlanul és különösebb indok nélkül úgy döntött, hogy feloldja ezeket a korlátozásokat, holott az orosz-ukrán háború továbbra sem ért véget. Az új szabályozás értelmében az orosz és fehérorosz csapatok ismét rajthoz állhatnak nemzetközi eseményeken, a versenyzők pedig használhatják országuk zászlaját és egyéb nemzeti jelképeit. Sőt, a győztesek tiszteletére az orosz, illetve a fehérorosz himnusz is felcsendülhet – számolt be róla a formula.hu.

Motorsport's governing body the FIA has lifted restrictions on individuals from Russia and Belarus from participation in international competitions.



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A döntés ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a nemzetközi motorsport minden korlátozása végleg megszűnt volna.

Továbbra sem rendezhetnek FIA által felügyelt nemzetközi versenyeket Oroszország és Fehéroroszország területén.

Vagyis hiába térhetnek vissza a nemzeti színek a pályákra, a Forma-1 vagy más nagy nemzetközi sorozatok hazai futamára egyelőre továbbra sem számíthatnak a két országban.

A Forma-1 2026-os szezonja a vb-címvédő Lando Norris győzelmével véget ért Magyar Nagydíj után pihenőre vonult. Az idény a nyári szünet után augusztus 21-23. között folytatódik Zandvoortban a Holland Nagydíjjal.