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A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) jelentős változtatásról döntött az orosz és fehérorosz versenyzőkkel kapcsolatban. A szervezet eltörölte a 2022-ben, az orosz-ukrán háború kitörését követően bevezetett szankciók jelentős részét, melyek a Forma-1 szereplőire is vonatkoztak.

Az orosz-ukrán háború kezdete után az FIA több szigorú intézkedést is életbe léptetett. Az orosz és fehérorosz csapatokat kizárták a nemzetközi versenyekről, míg az egyéni versenyzők csak szigorú feltételek mellett folytathatták pályafutásukat. Semleges zászló alatt kellett indulniuk, és nem használhatták országaik hivatalos jelképeit. A döntés többek között Nyikita Mazepin Forma-1-es karrierjére is komoly hatással volt, míg a Ferrari akadémiájához tartozó Robert Schwartzman izraeli színekben folytatta pályafutását.

Nyikita Mazepin Forma-1-es karrierjére is hatással volt a korlátozás
Nyikita Mazepin Forma-1-es karrierjére is hatással volt a korlátozás
Fotó: XAVIER BONILLA / NurPhoto

Forma-1: az FIA váratlan döntést hozott

Az FIA váratlanul és különösebb indok nélkül úgy döntött, hogy feloldja ezeket a korlátozásokat, holott az orosz-ukrán háború továbbra sem ért véget. Az új szabályozás értelmében az orosz és fehérorosz csapatok ismét rajthoz állhatnak nemzetközi eseményeken, a versenyzők pedig használhatják országuk zászlaját és egyéb nemzeti jelképeit. Sőt, a győztesek tiszteletére az orosz, illetve a fehérorosz himnusz is felcsendülhet – számolt be róla a formula.hu.

A döntés ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a nemzetközi motorsport minden korlátozása végleg megszűnt volna. 

Továbbra sem rendezhetnek FIA által felügyelt nemzetközi versenyeket Oroszország és Fehéroroszország területén. 

Vagyis hiába térhetnek vissza a nemzeti színek a pályákra, a Forma-1 vagy más nagy nemzetközi sorozatok hazai futamára egyelőre továbbra sem számíthatnak a két országban.

A Forma-1 2026-os szezonja a vb-címvédő Lando Norris győzelmével véget ért Magyar Nagydíj után pihenőre vonult. Az idény a nyári szünet után augusztus 21-23. között folytatódik Zandvoortban a Holland Nagydíjjal.

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