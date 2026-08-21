Visszatért a nyári szünetről a Forma–1 mezőnye, amely a pénteki első és egyetlen szabadedzéssel kezdte meg a jelen állás szerint utolsó, 36. Holland Nagydíjat. Zandvoort ugyanis 2026-ban sprinthétvégét kapott, de állami támogatás híján nem tudtak új szerződést kötni a folytatásról.

Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Forma–1-es Holland Nagydíj első és egyetlen szabadedzésén

Fotó: Paul Bonser

Kimi Antonelli nyerte a Forma–1-es Holland Nagydíj szabadedzését

A 36. Forma-1-es Holland Nagydíj úgy indult, hogy a Red Bull véget vetett a találgatásoknak, és bejelentette, hogy a négyszeres világbajnok Max Verstappen 2028 végéig szóló szerződését két évvel, 2030 végéig meghosszabbította. Az első és egyetlen szabadedzés Zandvoortban borús időjárási körülmények közt kezdődött. A mezőny ennek megfelelően köztes esőgumin kezdett, tíz perc elteltével a világbajnokság éllovasa, Kimi Antonelli állt az első helyen, csapattársa, George Russell és a McLaren-pilóta Oscar Piastri előtt. Húsz perc után teljesen megváltozott az élmezőny, Russell vette át a vezetést, mögötte a Ferrari hétszeres világbajnoka, Lewis Hamilton állt, míg Antonelli a harmadik helyre csúszott vissza – miközben Carlos Sainz megjárta a sóderágyat a Williamsszel, aminek megsérült a padlólemeze.

Félidőnél Charles Leclerc állt élre a Ferrarival, csapattársa, Hamilton előtt, mögöttük Antonelli tartotta magát a harmadik helyen.

Húsz perccel a vége előtt Hamilton, majd Versteppen is megjárták a kavicságyat, de mindketten visszatértek a pályára és folyatni tudták a szabadedzést. Az esőt egyelőre megúszta a mezőny erre a versenyhétvégére, így az utolsó tíz percre egyre több pilóta váltott lágy gumikra, aminek köszönhetően Hamilton át is vette a vezetést, Leclerc és Piastri előtt.

A szabadedzést végül Antonelli nyerte, Lando Norris volt a második leggyorsabb, mögötte Russell végzett a harmadik helyen.