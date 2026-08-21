A Lando Norris győzelmével véget ért Forma-1-es Magyar Nagydíj után nyári szünetre vonult a teljes mezőny. A 2026-os világbajnoki idény eddigi 11 futama rengeteg érdekességet hozott, az új szabályrendszer mellett Kimi Antonelli lehengerlő teljesítménye, valamint Lewis Hamilton feltámadása keltett igazán nagy feltűnést. Féltávnál ott tartunk, hogy a Mercedes 19 éves tinisztárja vezeti az egyéni pontversenyt, ám a hétszeres világbajnok lemaradása csupán 50 pont, ami nem tűnik behozhatatlannak. A négyhetes nyári szünetben a pilóták kipihenhették magukat, és a csapatok is megújult erővel vághatnak neki a folytatásnak.
Kaotikus futammal búcsúzhat Hollandia a Forma-1-től
Az már 2024-ben eldőlt, hogy idén rendeznek utoljára F1-es futamot Zandvoortban, a helyszín még rotációban sem lesz része a versenynaptárnak, és úgy tűnik, véglegesnek ígérkezik a kilépés.
Az utolsó Holland Nagydíjon ráadásul nem éppen álomszerű körülmények várják majd a versenyzőket,
az előrejelzések szerint heves esőzések és erős széllökések zavarhatják meg a küzdelmeket. A Motorsport információi szerint pénteken 80 százalék az esélye annak, hogy esni fog, de a vasárnapi futam idejére is 50-65 százalék közötti a csapadék valószínűsége. A szélirány megváltozása alapjaiban befolyásolhatja a versenygépek viselkedését. Ez különösen a gyors Scheivlak-kanyarban és az Arie Luyendyk kanyar döntött szakaszán okozhat komoly aerodinamikai instabilitást az autók számára.
Max Verstappen különleges búcsúja
A hazai közönség előtt utoljára versenyző Max Verstappen különleges sisakdizájnnal készül utolsó hazai hétvégéjére. A Red Bull négyszeres világbajnoka a közösségi oldalain leplezte le a fehér és kék színekben pompázó fejvédőt, hollandul odaírva a poszt végére, hogy „Köszönöm, Zandvoort!”.
A vb-pontverseny hatodik helyén álló Verstappen háromszor aratott futamgyőzelmet hazai pályán,
ez a három siker egymás után következett (2021, 2022, 2023).
Lewis Hamilton feltámadása nem a véletlen műve
A pályafutása nyolcadik vb-címéről álmodozó Hamilton nem csak pihenéssel töltötte a nyári szünetet. A Ferrari 41 éves sztárja kőkemény edzésekkel készül a folytatásra, és egy tévhitet is eloszlatott a formajavulását illetően. A brit pilóta szerint nem a 2026-os szabályváltozások, hanem a Scuderia fejlesztései hozták meg az áttörést.
„Ha a vezetési stílusod egyáltalán nem illik egy autóhoz, akkor nem tudsz győzni. A lényeg az alkalmazkodásban rejlik. A tavalyi szezonban számos olyan elem akadt a beállításainkban, amely nem működött számomra, a módosítások végrehajtása pedig rengeteg időt vett igénybe.
Most végre elkezdődtek a változások, emiatt rendkívül hálás vagyok. Minden követ megmozgatok a sikerért.
A háttérben végzett munkával igyekszem kivezetni a csapatot a nehézségekből, most pedig végre megértük az első érdemi lépéseket” – szögezte le Hamilton.
A Ferrarinál a Mercedestől elrabolt szakember hozhat egyensúlyt
A konstruktőri vb-t vezető Mercedes legfőbb ellenfele jelenleg a Ferrari, az olaszoknál éppen a riválistól megszerzett francia mérnök, Loïc Serra lehet a siker kulcsa. Az 54 éves szakember révén gyökeres szemléletváltás hozhatja meg a régóta várt nagy áttörést.
„Amikor azt kérdezik tőlem, hol kell dolgoznunk az autó fejlesztésén, az számomra egy kirakós darabjaiként jelenik meg, amelyeknek mindig illeszkedniük kell egymáshoz.
Egy csapatként dolgozunk, nyerünk és veszítünk, ez pedig mindennél előbbre való az egyéni érdekeknél. Hiba lenne egy csapat sikerét vagy kudarcát egyetlen embernek tulajdonítani”
– nyilatkozta a Ferrari technikai igazgatója, akit Fred Vasseur csapatfőnök azért csábított el a Mercedestől, mert a német istállónál szerzett tapasztalatai révén hatékonyan tudja összekötni a különböző mérnöki területeket.
Az utóbbi két szezont uraló, de a mostani idény elején gyengélkedő McLaren nagyot lépett előre a Hungaroringen, így a mezőny kíváncsian várhatja, hogy a címvédő Hollandiában mivel rukkol majd elő.
A Forma-1-es Holland Nagydíj programja pénteken 12.30-kor kezdődik az első szabadedzéssel, 16.30-kor pedig a sprintidőmérővel folytatódik. Szombaton délben rendezik a sprintfutamot, 16 órától pedig az időmérő edzést. A főesemény, a 72 körös futam vasárnap 15 órakor rajtol el.
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