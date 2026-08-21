A Lando Norris győzelmével véget ért Forma-1-es Magyar Nagydíj után nyári szünetre vonult a teljes mezőny. A 2026-os világbajnoki idény eddigi 11 futama rengeteg érdekességet hozott, az új szabályrendszer mellett Kimi Antonelli lehengerlő teljesítménye, valamint Lewis Hamilton feltámadása keltett igazán nagy feltűnést. Féltávnál ott tartunk, hogy a Mercedes 19 éves tinisztárja vezeti az egyéni pontversenyt, ám a hétszeres világbajnok lemaradása csupán 50 pont, ami nem tűnik behozhatatlannak. A négyhetes nyári szünetben a pilóták kipihenhették magukat, és a csapatok is megújult erővel vághatnak neki a folytatásnak.

A 2026-os Forma-1-es szezon első fele Kimi Antonelliről szólt

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Kaotikus futammal búcsúzhat Hollandia a Forma-1-től

Az már 2024-ben eldőlt, hogy idén rendeznek utoljára F1-es futamot Zandvoortban, a helyszín még rotációban sem lesz része a versenynaptárnak, és úgy tűnik, véglegesnek ígérkezik a kilépés.

Az utolsó Holland Nagydíjon ráadásul nem éppen álomszerű körülmények várják majd a versenyzőket,

az előrejelzések szerint heves esőzések és erős széllökések zavarhatják meg a küzdelmeket. A Motorsport információi szerint pénteken 80 százalék az esélye annak, hogy esni fog, de a vasárnapi futam idejére is 50-65 százalék közötti a csapadék valószínűsége. A szélirány megváltozása alapjaiban befolyásolhatja a versenygépek viselkedését. Ez különösen a gyors Scheivlak-kanyarban és az Arie Luyendyk kanyar döntött szakaszán okozhat komoly aerodinamikai instabilitást az autók számára.

A 2023-as Forma-1-es Holland Nagydíj is esős futamot hozott

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Max Verstappen különleges búcsúja

A hazai közönség előtt utoljára versenyző Max Verstappen különleges sisakdizájnnal készül utolsó hazai hétvégéjére. A Red Bull négyszeres világbajnoka a közösségi oldalain leplezte le a fehér és kék színekben pompázó fejvédőt, hollandul odaírva a poszt végére, hogy „Köszönöm, Zandvoort!”.

A vb-pontverseny hatodik helyén álló Verstappen háromszor aratott futamgyőzelmet hazai pályán,

ez a három siker egymás után következett (2021, 2022, 2023).

For my last home race. Dankjewel Zandvoort 🇳🇱



Scale models at https://t.co/pvy7r2JPiU pic.twitter.com/BcBnQrlADk — Max Verstappen (@Max33Verstappen) August 14, 2026

Lewis Hamilton feltámadása nem a véletlen műve

A pályafutása nyolcadik vb-címéről álmodozó Hamilton nem csak pihenéssel töltötte a nyári szünetet. A Ferrari 41 éves sztárja kőkemény edzésekkel készül a folytatásra, és egy tévhitet is eloszlatott a formajavulását illetően. A brit pilóta szerint nem a 2026-os szabályváltozások, hanem a Scuderia fejlesztései hozták meg az áttörést.