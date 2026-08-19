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Max Verstappen új csapattársat kaphat Zandvoortban. A Forma-1-es Holland Nagydíj előtt rendkívüli helyzet alakult ki a Red Bullnál, ugyanis Isack Hadjar megsérült, így jó eséllyel nem állhat rajthoz.

A Forma-1-es Magyar Nagydíj után négyhétes nyári szünet következett, de a hétvégén már folytatódik a világbajnoki küzdelem. A Red Bullnál a Holland Nagydíj előtt van ok az aggodalomra, ugyanis Isack Hadjar csuklósérülést szenvedett.

Max Verstappen csapattársa, Isack Hadjar lemaradhat a Forma-1-es Holland Nagydíjról
Max Verstappen csapattársa, Isack Hadjar lemaradhat a Forma-1-es Holland Nagydíjról
Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Forma-1-es Holland Nagydíj: pilótacsere a Red Bullnál

A holland De Limburger szerint a 21 éves francia pilótának a futamra való felkészülés részeként végzett edzőtermi tréning során sérült meg a csuklója. A Red Bull hivatalosan még nem erősítette meg, hogy Hadjar kihagyja a zandvoorti versenyhétvégét, de nagy rá az esély, hogy az osztrák istálló inkább pihenteti pilótáját, hogy a következő futamon, Monzában már ismét bevethető legyen.

A Red Bull Liam Lawsont ültetheti Hadjar helyére, 

az új-zélandi számára pedig nem ismeretlen a terep, hiszen az előző idénynek Max Verstappen csapattársaként vágott neki, igaz, két futam után lecserélték őt a japán Cunoda Júkira.

Hadjar az előző szezont a Racing Bullsnál töltötte, idén pedig ő lett Verstappen csapattársa. A 21 éves francia versenyző 11 futam elteltével az egyéni összetett nyolcadik helyén áll, 41 ponttal lemaradva a hatodik helyen álló hollandtól.

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