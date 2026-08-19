A Forma-1-es Magyar Nagydíj után négyhétes nyári szünet következett, de a hétvégén már folytatódik a világbajnoki küzdelem. A Red Bullnál a Holland Nagydíj előtt van ok az aggodalomra, ugyanis Isack Hadjar csuklósérülést szenvedett.

Max Verstappen csapattársa, Isack Hadjar lemaradhat a Forma-1-es Holland Nagydíjról

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Forma-1-es Holland Nagydíj: pilótacsere a Red Bullnál

A holland De Limburger szerint a 21 éves francia pilótának a futamra való felkészülés részeként végzett edzőtermi tréning során sérült meg a csuklója. A Red Bull hivatalosan még nem erősítette meg, hogy Hadjar kihagyja a zandvoorti versenyhétvégét, de nagy rá az esély, hogy az osztrák istálló inkább pihenteti pilótáját, hogy a következő futamon, Monzában már ismét bevethető legyen.

A Red Bull Liam Lawsont ültetheti Hadjar helyére,

az új-zélandi számára pedig nem ismeretlen a terep, hiszen az előző idénynek Max Verstappen csapattársaként vágott neki, igaz, két futam után lecserélték őt a japán Cunoda Júkira.

🚨 BREAKING: Isack Hadjar is set to MISS the Dutch Grand Prix due to a wrist injury.



Liam Lawson is expected to replace Hadjar at Red Bull, with Yuki Tsunoda moving into Lawson’s Racing Bulls seat. 👀



A major driver shake-up ahead of Zandvoort. 🇳🇱



(via. @delimburger) #F1 |… pic.twitter.com/NSAJT6xYVe — Everything Formula (@evrythngformu1a) August 19, 2026

Hadjar az előző szezont a Racing Bullsnál töltötte, idén pedig ő lett Verstappen csapattársa. A 21 éves francia versenyző 11 futam elteltével az egyéni összetett nyolcadik helyén áll, 41 ponttal lemaradva a hatodik helyen álló hollandtól.