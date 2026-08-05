Kimi Antonelli kiemelkedő teljesítményt nyújtott ebben az évben. Az olasz pilóta, aki még csak a második F1-es szezonját futja, hat futamból öt győzelmet aratva robbant be a versenybe, és ezzel átvette a vezetést a világbajnoki címért folyó küzdelemben. Jelenleg 50 pontos előnnyel vezet Lewis Hamiltonnal szemben. A nyomás fokozódni fog, ahogy közeledünk a szezon döntő szakaszához, de eddig Antonelli magabiztosan kezeli a helyzetet - írja az F1 hivatalos oldala. Ami biztos, a szezon elején kevesen számítottak arra, hogy augusztusig Antonelli és Hamilton harcáról fog szólni a vb.

A 2026-os Forma-1-es szezon első fele Kimi Antonelliről szólt

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Lewis Hamilton teljes mértékben visszanyerte a formáját. A hétszeres világbajnok ebben a szezonban mintha újjászületett volna: jelenleg a második helyen áll a pilóták pontversenyében, ami 2021 óta a legjobb esélyt biztosítja számára a rekordot jelentő nyolcadik világbajnoki cím megszerzésére. A brit pilóta az egyetlen, aki eddig minden egyes nagydíjon pontokat szerzett (mind a négy sprintversenyen is pontot szerzett), és barcelonai remek teljesítményével megszerezte első nagydíjgyőzelmét a vörös csapat színeiben. Több pontot szerzett, mint amennyit 2025 egész évében összesen, jelenleg 50-nel áll Antonelli mögött.

Kimi Antonelli veri Russellt

George Russellnek nem sikerült úgy kézben tartania az autót, ahogyan kevésbé tapasztalt csapattársa, Antonelli tette. Részese volt a balszerencsének is, de a jó hír számára, hogy a bajnoki címért folyó küzdelemben még hosszú út áll előtte, ekkora hátrányt (59 pont) is lehetséges ledolgozni. Russellnak csak azt kell tennie, hogy a visszatéréskor azonnal teljes gázzal induljon.

A címvédő Lando Norris éve nem indult a legjobban, mivel Kínában nem sikerült a rajtja, majd Kanadában és Monacóban is kiesett. A brit pilóta Barcelonában harmadik lett, és azóta minden versenyen pontot szerzett, a Magyar Nagydíjon nyerni tudott. Még mindig 91 ponttal szorul Antonelli mögé, de tekintettel a McLaren fejlődésének ütemére, címvédési esélyei már nem tűnnek annyira reménytelennek, mint az első néhány futam után.