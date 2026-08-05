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Mivel a Forma-1-es csapatok a szezon második felére készülve nyári szünetre vonultak, az F1 hivatalos honlapja értékelte a világbajnokság első felét. Az oldal öt pilótára fókuszált, Kimi Antonelli, Lewis Hamilton, George Russell, Lando Norris és Max Verstappen eddigi teljesítményéről készített pillanatfelvételt.

Kimi Antonelli kiemelkedő teljesítményt nyújtott ebben az évben. Az olasz pilóta, aki még csak a második F1-es szezonját futja, hat futamból öt győzelmet aratva robbant be a versenybe, és ezzel átvette a vezetést a világbajnoki címért folyó küzdelemben. Jelenleg 50 pontos előnnyel vezet Lewis Hamiltonnal szemben. A nyomás fokozódni fog, ahogy közeledünk a szezon döntő szakaszához, de eddig Antonelli magabiztosan kezeli a helyzetet - írja az F1 hivatalos oldala. Ami biztos, a szezon elején kevesen számítottak arra, hogy augusztusig Antonelli és Hamilton harcáról fog szólni a vb.

Formula 1 driver Kimi Antonelli of the Mercedes AMG-Petronas Formula One Team wins his first Formula 1 race during the Formula 1 China Shanghai race at the Shanghai International Circuit on March 15, 2025, in Shanghai, China. (Photo by Marcel van Dorst/EYE4IMAGES/NurPhoto) (Photo by Marcel van Dorst / NurPhoto via AFP)
A 2026-os Forma-1-es szezon első fele Kimi Antonelliről szólt
Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Lewis Hamilton teljes mértékben visszanyerte a formáját. A hétszeres világbajnok ebben a szezonban mintha újjászületett volna: jelenleg a második helyen áll a pilóták pontversenyében, ami 2021 óta a legjobb esélyt biztosítja számára a rekordot jelentő nyolcadik világbajnoki cím megszerzésére. A brit pilóta az egyetlen, aki eddig minden egyes nagydíjon pontokat szerzett (mind a négy sprintversenyen is pontot szerzett), és barcelonai remek teljesítményével megszerezte első nagydíjgyőzelmét a vörös csapat színeiben. Több pontot szerzett, mint amennyit 2025 egész évében összesen, jelenleg 50-nel áll Antonelli mögött.

Kimi Antonelli veri Russellt

George Russellnek nem sikerült úgy kézben tartania az autót, ahogyan kevésbé tapasztalt csapattársa, Antonelli tette. Részese volt a balszerencsének is, de a jó hír számára, hogy a bajnoki címért folyó küzdelemben még hosszú út áll előtte, ekkora hátrányt (59 pont) is lehetséges ledolgozni. Russellnak csak azt kell tennie, hogy a visszatéréskor azonnal teljes gázzal induljon.

A címvédő Lando Norris éve nem indult a legjobban, mivel Kínában nem sikerült a rajtja, majd Kanadában és Monacóban is kiesett. A brit pilóta Barcelonában harmadik lett, és azóta minden versenyen pontot szerzett, a Magyar Nagydíjon nyerni tudott. Még mindig 91 ponttal szorul Antonelli mögé, de tekintettel a McLaren fejlődésének ütemére, címvédési esélyei már nem tűnnek annyira reménytelennek, mint az első néhány futam után.

Miután tavaly egészen az abu-dzabi zárófutamig versenyben volt a világbajnoki címért, Max Verstappen aligha gondolta, hogy a nyári szünetig nem sikerül tovább növelnie 71 győzelmének számát. A négyszeres világbajnoknak az ötödik futamig kellett várnia az első dobogós helyezésére, és bár azóta további három dobogós helyezést szerzett, a Red Bull pilótája 109 ponttal szorul Antonelli mögé a pontversenyben.

A 2026-os F1-es világbajnokság augusztus 21-én Hollandiában folytatódik.

 

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