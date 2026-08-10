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Még tart a nyári szünet a Forma-1-ben. Lewis Hamilton és társai megpróbálnak feltöltődni az augusztus 21-i folytatásra.

A szezon első felét követően az F1-es csapatok és pilóták megérdemelt pihenőjüket töltik. Míg a legtöbben teljesen elvonulnak, és nem adnak hírt magukról, addig mások a közösségi oldalakon dokumentálják nyári kalandjaikat. Két hetük maradt, hogy élvezzék a vakációt, mert a Forma-1-es világbajnokság augusztus 21-én a Holland Nagydíjjal folytatódik. Lewis Hamilton és társai alaposan belevetették magukat a nyári kalandokba! - írja az F1 hivatalos oldala.

Lewis Hamilton arrives at the Ralph Lauren Fashion Show during the Milan Fashion Week Men's Collection Fall/Winter 2026/2027 in Milan, Italy, on June 19, 2026. (Photo by Alessandro Bremec/NurPhoto) (Photo by Alessandro Bremec / NurPhoto via AFP)
Lewis Hamilton egy golfpályán tűnt fel
Fotó: ALESSANDRO BREMEC / NurPhoto

Lewis Hamilton golfozott

Aligha találnánk a mezőnyben olyan versenyzőt, aki ne élvezné a golfozást. Nyugodt sport, kikapcsolódást jelent, miközben a mentális erőt és a koncentrációt is fejleszti. Nem véletlen, hogy a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton is kedveli, a brit pilóta a pályán találkozott az ausztrál PGA-golfozóval, Min Woo Lee-vel.

Miután a McLaren az év elején bejelentette, hogy belép a golf világába, úgy tűnik, Oscar Piastri is megpróbálja kiharcolni a helyét a csapat profi gárdájában Justin Rose mellett. A prémium kategóriás McLaren Golf márka a szupersport-autóiknál használt technológiákat, anyagokat (például a karbon elemeket és a wolfram betéteket) és formatervezést ülteti át a golfütők és felszerelések gyártásába. Piastri az Instagramon osztott meg videót arról, ahogyan gyakorol.

 

A nyári szünet másik kedvelt időtöltése a tengeri kirándulás. Legyen szó strandolásról vagy hajókázásról, szinte biztosra vehető, hogy a versenyzők több időt töltenek a vízben, mint a szárazföldön. Kimi Antonelli megosztotta a közösségi oldalain a reggeli rutinját, és a hullámokon is száguldott. 

George Russell is élvezte a tengerparti pihenést. A Mercedes pilótája a szünetet jet-ski-zéssel kezdte, és az Instagramra feltöltött videója alá a James Bond-filmek főcímzenéjét keverte. 

 

 

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