A szezon első felét követően az F1-es csapatok és pilóták megérdemelt pihenőjüket töltik. Míg a legtöbben teljesen elvonulnak, és nem adnak hírt magukról, addig mások a közösségi oldalakon dokumentálják nyári kalandjaikat. Két hetük maradt, hogy élvezzék a vakációt, mert a Forma-1-es világbajnokság augusztus 21-én a Holland Nagydíjjal folytatódik. Lewis Hamilton és társai alaposan belevetették magukat a nyári kalandokba! - írja az F1 hivatalos oldala.

Lewis Hamilton egy golfpályán tűnt fel

Fotó: ALESSANDRO BREMEC / NurPhoto

Lewis Hamilton golfozott

Aligha találnánk a mezőnyben olyan versenyzőt, aki ne élvezné a golfozást. Nyugodt sport, kikapcsolódást jelent, miközben a mentális erőt és a koncentrációt is fejleszti. Nem véletlen, hogy a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton is kedveli, a brit pilóta a pályán találkozott az ausztrál PGA-golfozóval, Min Woo Lee-vel.

Miután a McLaren az év elején bejelentette, hogy belép a golf világába, úgy tűnik, Oscar Piastri is megpróbálja kiharcolni a helyét a csapat profi gárdájában Justin Rose mellett. A prémium kategóriás McLaren Golf márka a szupersport-autóiknál használt technológiákat, anyagokat (például a karbon elemeket és a wolfram betéteket) és formatervezést ülteti át a golfütők és felszerelések gyártásába. Piastri az Instagramon osztott meg videót arról, ahogyan gyakorol.

A nyári szünet másik kedvelt időtöltése a tengeri kirándulás. Legyen szó strandolásról vagy hajókázásról, szinte biztosra vehető, hogy a versenyzők több időt töltenek a vízben, mint a szárazföldön. Kimi Antonelli megosztotta a közösségi oldalain a reggeli rutinját, és a hullámokon is száguldott.

George Russell is élvezte a tengerparti pihenést. A Mercedes pilótája a szünetet jet-ski-zéssel kezdte, és az Instagramra feltöltött videója alá a James Bond-filmek főcímzenéjét keverte.