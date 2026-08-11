Úgy tűnik, Lewis Hamilton és Kim Kardashian kapcsolata még komolyabbá vált, miután egy sor szerelmes fotót tettek közzé. A 45 éves amerikai nő számos képpel üzent az Instagram oldalán arról, mivel töltötték a Forma-1 nyári szünetét a hétszeres világbajnok pilótával.

Lewis Hamilton és Kim Kardashian új fotókat osztott meg Fotó: Beata Zawrzel/NurPhoto via AFP

Lewis Hamilton és Kim Kardashian új fotókkal üzentek

Az egyik képen egy autóban láthatjuk őket, Kardashian mélyen kivágott ruhát visel, egy másik fotón pedig mindketten túlméretezett tréningruhában pózolnak egy liftben, Hamilton pedig hátulról átöleli Kardashiant. Olyan fotót is feltöltöttek, amelyen egy tükör előtt állnak, és Hamilton keze Kim Kardashian hasán látható, míg az utolsó fotó a legviccesebb, egy liftben Hamilton hatalmas bundát visel, és a nő szinte a sarokba szorul miatta. A képeket ezen a linken nézheted meg.

Las románticas fotos de Kim Kardashian junto a Lewis Hamilton durante el receso de la Fórmula 1 https://t.co/sbtirbqjyr — Infobae América (@infobaeamerica) August 11, 2026

Idén februárban jelentek meg az első cikkek arról, hogy Kim Kardashian és Lewis Hamilton randiznak, miután egy romantikus kiruccanáson vettek részt az Egyesült Királyságban. Aztán áprilisban a kaliforniai Malibuban csókolózás közben látták őket, Kim Kardashian pedig májusban Monacóba utazott, hogy szurkoljon a hétszeres világbajnok Ferrari-sztárnak a hétvégi versenyen.