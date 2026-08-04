Lewis Hamilton már régóta olyan extrém ruhákban jelenik meg a Forma-1-es versenyhétvégéken, amelyek jelentősen eltérnek a többi versenyző stílusától. A 41 éves pilóta él-hal a divatért, az elmúlt években számos márkával együttműködött különböző projektekben.

Lewis Hamilton imádja a különleges ruhadarabokat

Fotó: ALESSANDRO BREMEC / NurPhoto

Lewis Hamilton öltözködése nevetséges a volt csapatfőnök szerint

A High Performance Racing podcast egyik adásának a témája az volt, hogy mely pilóták érkeznek meg elsőként a pályára egy versenyhétvégén. A beszélgetés során felmerült, hogy az F1-es sztárok közül Lewis Hamilton és Max Verstappen szinte mindig korán érkeznek.

Ez arra késztette a korábbi Forma-1-es csapatfőnököt, Otmar Szafnauert, hogy megjegyzést fűzzön Hamilton stílusához, mondván:

„Lewis akkor érkezik, amikor már ott van az összes fotós, így felveheti azokat a nevetséges ruhákat, és ezekben pózolhat nekik.”

🚨 | Otmar Szafnauer: “Who is the first to arrive at the circuit? Verstappen. He is always the first."



"Lewis Hamilton, on the other hand, only arrives once all the photographers are there, so he can put on his clothes and have pictures taken of himself."



"And he’ll probably… pic.twitter.com/82y6oNg7Ou — Race+ (@racepluscom) August 4, 2026

Lewis Hamilton az öltözködésével hódította meg Kim Kardashiant?

Szafnauer beszélgetőtársa, Jake Humphrey kiemelte, hogy neki tetszenek Hamilton ruhái, melyeket kifejezetten különlegesnek tart.

„Különlegesek... nem inkább nevetségesek?” – kötötte az ebet a karóhoz Szafnauer, aki Hamilton és Kim Kardashian kapcsolatát is szóba hozta.

A beszélgetés során Szafnauer azt fejtegette, hogy Hamilton kirívó öltözködése miatt figyelhetett fel rá az amerikai celeb.

„Szerintem a divat is segített közelebb kerülnie Kim Kardashianhoz”

– tette hozzá az amerikai mérnök.

Hamilton az idei szezonban jobb formában versenyez, mint tavaly, a hétszeres világbajnok az egyéni pontversenyben második az éllovas Kimi Antonelli mögött, igaz, 50 pont a hátránya a Mercedes tinisztárjával szemben.