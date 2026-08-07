Az új jövevény már érkezése után gondos kezekbe került: Lewis Hamilton ezúttal is a híres kutyatréner, Kirstin McMillian segítségét kérte. A szakember korábban Roscoe-val és Cocóval, Hamilton két angol bulldogjával is együtt dolgozott.

A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton óriási kutyabarát

Fotó: Martina Bonaita / NurPhoto via AFP

Halo érkezése hamar felkeltette a rajongók figyelmét, különösen azután, hogy Hamilton párja, Kim Kardashian egy közös fotót is megosztott a kiskutyával.

Lewis Hamilton újra szerelmes

A tenyésztő az Instagramon számolt be arról, hogy Halót Los Angelesbe repítik Hamiltonhoz, és egy olyan fotót is közzétett róla, amelyen a kölyök egy versenyzői sisakot visel.

A rajongók lelkesen fogadták az új családtag érkezését. Többen arról írtak, hogy Halo minden bizonnyal elkényeztetett kutya lesz, mások pedig már azt találgatják, mikor találkozhat Hamilton új kedvence Charles Leclerc kutyájával, Leóval. Egy rajongó szerint a két négylábúnak még összeillő Ferrari-kabát is járna.

Hamiltonnak egyébként gyerekkorában már volt egy Goldie nevű golden retrievere, innen eredhet a rajongása a rendkívül barátságos kutyafajta iránt.

Lewis Hamilton köztudottan nagy állatbarát. A Ferrari pilótája korábban két angol bulldog, Coco és Roscoe büszke gazdája volt, akiket 2013-ban, nagyjából ugyanabban az időszakban fogadott örökbe. Roscoe körülbelül nyolchetes kölyökként került Hamiltonhoz egy mentési folyamaton keresztül, míg Coco szintén örökbefogadott kutya volt. Nála már eleve jelentkeztek egészségügyi problémák, a brit pilóta pedig éppen ezért ragaszkodott ahhoz, hogy esélyt adhasson neki. Coco 2020 júniusában, mindössze hatévesen pusztult el, halálát feltehetően szívroham okozta.

Roscoe óriási sztár volt az F1 paddockban

Fotó: Alessio De Marco / NurPhoto via AFP

Roscoe, aki talán még ismertebb volt az F1 paddockjában, 2025. szeptember 28-án hunyt el, 12 éves korában. Tüdőgyulladással került kórházba, Hamilton pedig emiatt lemondta a mugellói Pirelli-gumitesztet, majd egy nappal később a milánói Ferrari-divatbemutatót sem tudta meglátogatni. Úgy érezte, kedvence mellett a helye.

Roscoe állapota a kórházban súlyosbodott, és az altatás során leállt a szíve. Az orvosok újraindították, de Roscoe kómába került, és végül Hamiltonnak kellett meghoznia azt a rendkívül nehéz döntést, hogy elaltatják.