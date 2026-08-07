Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Zivatarok, felhőszakadás, jégeső is jöhet: így csapott le az újabb vihar Magyarországra – videó

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Újra szerelembe esett a hétszeres Forma–1-es világbajnok. A Ferrari színeiben versenyző Lewis Hamilton ugyanis magához vett egy kölyök golden retrievert. A Halo névre keresztelt kiskutya az amerikai Goldiva Goldens egyik almából érkezett, és ő Hamilton első kutyája azóta, hogy szeretett angol bulldogja, Roscoe tavaly szeptemberben, 13 éves korában elpusztult tüdőgyulladás következtében.

Az új jövevény már érkezése után gondos kezekbe került: Lewis Hamilton ezúttal is a híres kutyatréner, Kirstin McMillian segítségét kérte. A szakember korábban Roscoe-val és Cocóval, Hamilton két angol bulldogjával is együtt dolgozott.

A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton óriási kutyabarát
A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton óriási kutyabarát
Fotó: Martina Bonaita / NurPhoto via AFP

Halo érkezése hamar felkeltette a rajongók figyelmét, különösen azután, hogy Hamilton párja, Kim Kardashian egy közös fotót is megosztott a kiskutyával.

Lewis Hamilton újra szerelmes

A tenyésztő az Instagramon számolt be arról, hogy Halót Los Angelesbe repítik Hamiltonhoz, és egy olyan fotót is közzétett róla, amelyen a kölyök egy versenyzői sisakot visel.

A rajongók lelkesen fogadták az új családtag érkezését. Többen arról írtak, hogy Halo minden bizonnyal elkényeztetett kutya lesz, mások pedig már azt találgatják, mikor találkozhat Hamilton új kedvence Charles Leclerc kutyájával, Leóval. Egy rajongó szerint a két négylábúnak még összeillő Ferrari-kabát is járna.

Hamiltonnak egyébként gyerekkorában már volt egy Goldie nevű golden retrievere, innen eredhet a rajongása a rendkívül barátságos kutyafajta iránt.

Lewis Hamilton köztudottan nagy állatbarát. A Ferrari pilótája korábban két angol bulldog, Coco és Roscoe büszke gazdája volt, akiket 2013-ban, nagyjából ugyanabban az időszakban fogadott örökbe. Roscoe körülbelül nyolchetes kölyökként került Hamiltonhoz egy mentési folyamaton keresztül, míg Coco szintén örökbefogadott kutya volt. Nála már eleve jelentkeztek egészségügyi problémák, a brit pilóta pedig éppen ezért ragaszkodott ahhoz, hogy esélyt adhasson neki. Coco 2020 júniusában, mindössze hatévesen pusztult el, halálát feltehetően szívroham okozta.

Roscoe - Lewis Hamilton (GBR) Mercedes W13 E Performance Dog during the Formula 1 Championship 2022 Austrian Grand Prix - Race on July 10, 2022 at the Red Bull Ring in Spielberg, Austria (Photo by Alessio De Marco/LiveMedia/NurPhoto) (Photo by Alessio De Marco / NurPhoto via AFP)
Roscoe óriási sztár volt az F1 paddockban
Fotó: Alessio De Marco / NurPhoto via AFP

Roscoe, aki talán még ismertebb volt az F1 paddockjában, 2025. szeptember 28-án hunyt el, 12 éves korában. Tüdőgyulladással került kórházba, Hamilton pedig emiatt lemondta a mugellói Pirelli-gumitesztet, majd egy nappal később a milánói Ferrari-divatbemutatót sem tudta meglátogatni. Úgy érezte, kedvence mellett a helye.

Roscoe állapota a kórházban súlyosbodott, és az altatás során leállt a szíve. Az orvosok újraindították, de Roscoe kómába került, és végül Hamiltonnak kellett meghoznia azt a rendkívül nehéz döntést, hogy elaltatják.

  • kapcsolódó cikkek:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!