Már a második motoros vesztette életét 24 órán belül a Man-szigeten megrendezett Manx Grand Prix versenyen. Kedden Mauro Poncini, szerdán délután pedig Sam Naughton halt meg a selejtezők során.

Ketten haltak meg a Manx Grand Prix versenyen Fotó: Marc Ignacio / Unsplash

Halálos bukások a Manx Grand Prix versenyen

Sam Naughton a pálya nyugati szakaszán, a Doran’s Bend kanyarban bukott, míg Poncini az előző esti időmérő edzés nyitó körében, a Cruickshanks-kanyarban történt balesetben vesztette életét - írja a BBC.

A Manx Grand Prix a híres és veszélyes Man-szigeten rendezett, amatőr és félprofi motorosoknak szóló közúti verseny, a szervezők közleményt adtak ki Naughton halála kapcsán.

„Mély szomorúsággal jelentjük be, hogy a Man-szigetről, Castletownból származó 37 éves Sam Naughton a 2026-os Manx Grand Prix szerdai délutáni selejtezőjén életét vesztette. A baleset a Doran’s Bend kanyarban történt. Sam 2025-ben debütált, második évét töltötte a Manx Grand Prix-n, és 2020-as versenyzői pályafutása kezdete óta számos más közúti versenyen is rendszeresen indult. A Manx Grand Prix Races legmélyebb részvétét fejezi ki feleségének, Charlotte-nak, gyermekeinek, Bonnie-nak, Liamnek, Jesse-nek és Parkernek, valamint családjának és barátainak” – tette hozzá a szervezet.

STATEMENT ISSUED AT 19:30 ON WEDNESDAY 19 AUGUST 2026



STATEMENT ISSUED FROM THE MANX GRAND PRIX RACES



The Manx Grand Prix Races is deeply saddened to announce that Sam Naughton, 37, from Castletown, Isle of Man, died in an incident during Wednesday afternoon’s qualifying at… pic.twitter.com/TI3gj3GeVE — Manx Grand Prix Official (@ManxGrandPrix) August 19, 2026

A Classic TT-vel párhuzamosan megrendezett MGP selejtezői a tervek szerint csütörtök délután folytatódnak.