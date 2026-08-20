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Kettős tragédia történt egy motorversenyen. Mauro Poncini után Sam Noughton is életét vesztette a Manx Grand Prix futamon.

Már a második motoros vesztette életét 24 órán belül a Man-szigeten megrendezett Manx Grand Prix versenyen. Kedden Mauro Poncini, szerdán délután pedig Sam Naughton halt meg a selejtezők során.

Ketten haltak meg a Manx Grand Prix versenyen
Ketten haltak meg a Manx Grand Prix versenyen Fotó: Marc Ignacio /  Unsplash

Halálos bukások a Manx Grand Prix versenyen

Sam Naughton a pálya nyugati szakaszán, a Doran’s Bend kanyarban bukott, míg Poncini az előző esti időmérő edzés nyitó körében, a Cruickshanks-kanyarban történt balesetben vesztette életét - írja a BBC

A Manx Grand Prix a híres és veszélyes Man-szigeten rendezett, amatőr és félprofi motorosoknak szóló közúti verseny, a szervezők közleményt adtak ki Naughton halála kapcsán.

„Mély szomorúsággal jelentjük be, hogy a Man-szigetről, Castletownból származó 37 éves Sam Naughton a 2026-os Manx Grand Prix szerdai délutáni selejtezőjén életét vesztette. A baleset a Doran’s Bend kanyarban történt. Sam 2025-ben debütált, második évét töltötte a Manx Grand Prix-n, és 2020-as versenyzői pályafutása kezdete óta számos más közúti versenyen is rendszeresen indult. A Manx Grand Prix Races legmélyebb részvétét fejezi ki feleségének, Charlotte-nak, gyermekeinek, Bonnie-nak, Liamnek, Jesse-nek és Parkernek, valamint családjának és barátainak” – tette hozzá a szervezet.

A Classic TT-vel párhuzamosan megrendezett MGP selejtezői a tervek szerint csütörtök délután folytatódnak.

 

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