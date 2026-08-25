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A Red Bull négyszeres világbajnoka számára hamar véget ért a Forma-1-es Holland Nagydíj. Max Verstappen már az első körben kiesett, majd eltűnt a nyilvánosság elől. A holland sztár azóta nyilatkozott, és elmondta, mi zavarta leginkább Zandvoortban.

Max Verstappen számára rémálomszerűen alakult az utolsó hazai Holland Nagydíj. A négyszeres világbajnok az első kör utolsó kanyarjában ráhajtott a még nedves aszfaltrészre, autója megcsúszott, és többé már nem tudta korrigálni a hibát. A Red Bull nagy erővel a falnak csapódott, így a holland pilóta versenye szinte azelőtt véget ért, hogy igazán elkezdődhetett volna. Verstappen a kiesése után eltűnt a nyilvánosság elől, ám azóta megtörte a csendet.

Max Verstappen már az első körben kiesett a Forma-1-es Holland Nagydíjon
Max Verstappen már az első körben kiesett a Forma-1-es Holland Nagydíjon
Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Max Verstappen nem a balesete miatt bosszankodott

A Red Bull sztárpilótája a kiesése után hosszú ideig nem bukkant fel az újságírók előtt. Verstappen azért tűnt el, mert egyszerűen csak nyugalomban szerette volna végignézni a futam hátralévő részét.

„Szerettem volna megnézni a versenyt, úgyhogy szántam rá egy kis időt” magyarázta a holland pilóta a futam után, majd elárulta, hogy nem érez fájdalmat az ütközése miatt.

A balesete kapcsán Verstappen elismerte, hogy ő hibázott, mert rosszul mérte fel a tapadási viszonyokat, ugyanakkor azt is elmondta, nem ez bosszantotta a legjobban Zandvoortban.

„Nem igazán az zavar, hogy kiestem. Inkább az, hogy milyen volt a tempónk” 

– fogalmazott Verstappen, aki számára azért fájó lehetett, hogy éppen a hazai közönsége előtt nem tudott versenyben maradni.

A holland klasszis a közelmúltban hosszú távra elkötelezte magát a Red Bull mellett, és 2030 végéig meghosszabbította szerződését. Most már a csapaton a sor, hogy ehhez megfelelő autót biztosítson számára.

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