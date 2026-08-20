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Itt a vége, befejeződtek a találgatások. A Red Bull hivatalosan bejelentette, hogy Max Verstappen 2030-ig meghosszabbította a szerződését a Forma-1-es csapatnál.

"Az Oracle Red Bull Racing büszkén erősíti meg, hogy Max Verstappen a 2030-as Forma-1-es szezon végéig a csapatnál marad, ezzel tovább folytatva az F1 történelmének egyik legsikeresebb együttműködését" - olvasható a Red Bull Racing hivatalos oldalán.

Max Verstappen továbbra sem elégedett az F1-es változásokkal
Max Verstappen továbbra sem elégedett az F1-es változásokkal
Fotó: Gongora / NurPhoto via AFP

Max Verstappen a Red Bullnál marad

A Red Bull külön kiemeli, hogy Verstappen 2014-ben csatlakozott a Red Bull Junior Programme-hoz, 2016-ban pedig már a Red Bull Racinggel debütált, és rögtön megnyerte első futamát. A mostani hosszabbítással a kapcsolatuk 2026-tól 2030 végéig, vagyis összesen 15 F1-es szezonra nyúlik a Red Bull Racingnél. A csapattal eddig 4 világbajnoki címet, 2 konstruktőri világbajnoki címet és 71 futamgyőzelmet szereztek.

"Nagyon örülök a szerződéshosszabbításnak. A legjobb emberek itt dolgoznak, és alig várom, hogy továbbra is együttműködjek mindenkivel, újra a csúcsra jussunk. Eddig is ezért dolgoztunk, és a jövőben szintén folytatni fogjuk. Szeretnék köszönetet mondani a Red Bullnak, Laurentnek és az Oracle Red Bull Racing minden tagjának a belém vetett bizalomért" - nyilatkozta Verstappen. "Mindig is ezt mondtam: a csapat számomra olyan, mint egy második család, és otthon érzem magam. Abban a reményben csatlakoztam a csapathoz, hogy versenyeket nyerhessek. Csodálatos dolgokat értünk el együtt, és négy világbajnokságot nyertünk. Különleges, hogy ezt az utat ugyanazzal a csapattal folytathatom, amely egész pályafutásom során mellettem állt."

A Forma-1-es világbajnokság ezen a hétvégén a Holland Nagydíjjal folytatódik.

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