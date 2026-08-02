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A Red Bull pilótáját és a Mercedes csapatfőnökét, Toto Wolffot közös nyaralás közben fotózták le Szardínián, ami újra felerősítette a holland világbajnok esetleges csapatváltásáról szóló pletykákat. Max Verstappen ugyanakkor továbbra sem beszél a jövőjéről.

Újabb lendületet kaptak a Max Verstappen jövőjéről szóló találgatások, miután a Forma–1 nyári szünetének első hetében a Red Bull négyszeres világbajnokát és a Mercedes csapatfőnökét, Toto Wolffot együtt fotózták le Szardínián. A közösségi médiában terjedő képeken Verstappen és párja, Kelly Piquet, valamint Wolff és felesége, Susie Wolff látható egy luxusjachton, emellett jet-skizés és elektromos szörfözés közben is lencsevégre kapták őket.

Továbbra sem tudni, hogyan alakul Max Verstappen jövője
Továbbra sem tudni, hogyan alakul Max Verstappen jövője
Fotó: Beata Zawrzel/NurPhoto/AFP

A fotók természetesen azonnal újraindították a Mercedeshez való átigazolásról szóló pletykákat, pedig nem először fordul elő, hogy Verstappen és Wolff ugyanott tölti a nyári pihenését. A két család régóta jó kapcsolatot ápol, Wolff korábban is beszélt arról, hogy kölcsönös tisztelet alakult ki közte és Verstappen édesapja, Jos között még abból az időből, amikor Max pályafutása éppen elindult.

Max Verstappen és a találgatások

A találgatásoknak az is táptalajt adott, hogy Wolff éveken át nyíltan beszélt arról, szerette volna egyszer a Mercedeshez csábítani Verstappent. Ennek ellenére a csapatfőnök nemrég kijelentette, hogy a 2027-es idényben is George Russell és Kimi Antonelli alkothatja a Mercedes pilótapárosát, amelyet továbbra is ideálisnak tart.

Verstappent 2028 végéig szerződés köti a Red Bullhoz, ugyanakkor sajtóértesülések szerint kontraktusa tartalmaz olyan kilépési záradékot, amely bizonyos feltételek teljesülése esetén lehetővé teheti a korábbi távozását. A holland versenyző a Forma-1-es Belga Nagydíj előtt ismét leszögezte: ha lesz bármilyen újdonság a jövőjével kapcsolatban, ő maga fogja bejelenteni.

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