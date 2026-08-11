George Russell és spanyol származású kedvese 2020 óta alkot egy párt. Carmen Montero Mundt 2018 és 2021 között a londoni Westminsteri Egyetemen tanult, a Mercedes Forma-1-es pilótájával 2020-ban, egy közös ismerősön keresztül ismerkedett meg Londonban.

A Mercedes sztárja, George Russell megkérte szerelme kezét

Fotó: GIUSEPPE CACACE / AFP

A Mercedes sztárja eljegyezte szerelmét

A 28 éves brit pilóta festői környezetben kérte meg vele egyidős párja kezét, a meghitt pillanatról egy bejegyzést is megosztott a közösségi oldalán. A brit sajtó beszámolt róla, hogy a lánykérés során nem akármilyen ékszerrel lepte meg Russell a spanyol influenszert, a Mercedes pilótája egy 750 ezer fontot (mintegy 320 millió forint) érő gyémántgyűrűt húzott fel szerelme ujjára.

George Russell menyasszonya a közösségi médiában és a pénzügyi szektorban is sikeres

A sztárpár gyakran tűnik fel a nyilvánosság előtt, a wimbledoni tenisztornán is megjelentek már együtt, a spanyol szépség az F1-es versenyhétvégékre is rendre elkíséri párját. Russell a megismerkedésük kapcsán korábban elmondta, hogy Carmen azelőtt nem igazán ismerte a Forma-1 világát, így azt sem tudta, kicsoda ő.

A brit versenyző menyasszonya divateseményeken és különböző magazinok címlapján is szerepelt már, a közösségi médiában közel 1 millióan követik. Montero Mundt a pénzügyi világban saját karriert épített, és már fiatalon érdekelni kezdte a pénzügyi szektor, részben azért, mert családja nehéz időszakot élt át a globális gazdasági válság idején. Russell szerelme korábban a londoni Ruffer LLP befektetési cégnél dolgozott, valamint a Delta Capita pénzügyi és technológiai tanácsadó vállalatnál is tevékenykedett.