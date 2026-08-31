Ralf Schumacher, a hétszeres Forma–1-es világbajnok Michael Schumacher öccse műtéti beavatkozás előtt áll, miután balesetet szenvedett egy jetskin.

Ralf Schumachernek letört egy csont a vállából

Fotó: Hasan Bratic / dpa Picture-Alliance via AFP

A baleset egy élő televíziós eseményen, Stefan Raab hírességek számára rendezett jetski-világbajnokságán történt Duisburgban.

​Ralf Schumacher lemarad a Forma–1-es Olasz Nagydíjról?

Ralf Schumacher az egyéni versenyben bejutott a döntőbe, de végül nem sikerült megszereznie a győzelmet, így a figyelmét a csapatversenyre fordította.

A korábbi F1-es pilóta a műsorvezető Stefan Raabbal együtt indult, ám a dolgok nem a terveik szerint alakultak: egy bójánál felborultak, és mindketten a vízbe estek.

A jetski néhány pillanattal később ismét felborult, amikor Schumacher elindult vele, miközben Raab még nem tudott teljesen visszamászni a járműre.

Amikor Schumacher megpróbált ismét felszállni, egyértelművé vált, hogy fájdalmai vannak.

„Kificamodott a vállam, amikor ilyen gyorsan próbáltam megfordítani a jetskit” – idézi a RacingNews365 az RTL-nek nyilatkozó Schumachert.

Miután a vállát visszarakták a helyére, a röntgen kimutatta, hogy egy kisebb csonttörést is szenvedett, ami miatt műtétre lesz szükség. A Sky Germany szakértőjeként dolgozó Schumacher bízik benne, hogy a hétvégén már ott lehet Monzában, az Olasz Nagydíjon.

Csak egy vállficamról, vagyis kificamodott vállról volt szó, de sajnos egy csontdarab is letört. A műtét gyorsan véget ér, és utána várhatóan én is visszatérek Monzába. Csak a mikrofont kell majd a bal kezemben tartanom”

– mondta Schumacher.