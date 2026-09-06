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A Forma-1-es Olasz Nagydíj óriási balesettel indult. A Ferrari versenyzője, Charles Leclerc már a verseny elején a falhoz csapta az autóját, a balesetet követően piros zászlós megszakításra került sor Monzában.

A Forma-1-es Olasz Nagydíj szabadedzésein a Ferrari és a Mercedes dominált, különösen George Russell volt elemében, ám a szombati időmérő bombameglepetést hozott. A kvalifikációt az Alpine pilótája, Pierre Gasly nyerte, így a francia versenyző indulhatott az élről a vasárnap 15 órakor kezdődő futamon. A monzai futamon Gasly mögül Russell és Charles Leclerc rajtolhatott, az első ötbe még Lewis Hamilton és Max Verstappen fért be. 

A Forma-1-es Olasz Nagydíjon Pierre Gasly szerezte meg a pole pozíciót, George Russell és Charles Leclerc előtt
A Forma-1-es Olasz Nagydíjon Pierre Gasly szerezte meg a pole pozíciót, George Russell és Charles Leclerc előtt
Fotó: Alberto Vimercati / PsnewZ via ZUMA Press

Forma-1-es Olasz Nagydíj: Charles Leclerc falhoz csapta a Ferrarit

A monzai F1-es viadalon Gasly jól kapta el a rajtot, Russell viszont azonnal rátapadt. A két Ferrari kis híján összeütközött, Hamilton le is szorult a pályáról Leclerc miatt, így több pozíciót is hátracsúszott. Ezt követően a monacói pilóta tempója is visszaesett, először Max Verstappen előzte meg, majd Oscar Piastrival kezdett csatázni. 

Leclerc aztán nagyot hibázott, a negyedik körben elvesztette az irányítást a Ferrari felett, és nagy sebességgel csapta a gumifalba az autóját. 

A monacói látszólag sértetlenül szállt ki az összetört autóból, majd biztonsági autós fázis következett, amit fel is váltott a piros zászlós megszakítás.

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