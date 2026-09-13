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A Ferrari monacói versenyzője a ötödik helyről várja a vasárnapi rajtot a Spanyol Nagydíjon. Charles Leclerc felesége, Alexandra ismét a helyszínről szurkol kedvesének, ráadásul ezúttal sem akármilyen szettben jelent meg a paddockban.

A Forma–1-es Spanyol Nagydíj futamát vasárnap 15 órától rendezik Madridban, a paddockban pedig már nagy a nyüzsgés: a versenyzőkkel együtt természetesen a párjaik és rengeteg sztár is feltűnt a helyszínen. Charles Leclerc felesége, Alexandra sem maradhatott ki a sorból, és ahogy azt tőle már megszokhattuk, ezúttal is adott a stílusára és a megjelenésére. Főleg, hogy első gyermekét hordja a szíve alatt, még mindig ki lehet jelenteni, hogy neki minden jól áll – ezt pedig most a Spanyol Nagydíjon is megmutatta.

Charles Leclerc felesége igazi dívaként tündökölt a Spanyol Nagydíjon
Charles Leclerc felesége igazi dívaként tündökölt a Spanyol Nagydíjon Fotó: GONGORA / NurPhoto
  • Forma–1-es Spanyol Nagydíj
  • Futam: 15:00, Tv: M4 Sport

Charles Leclerc felesége igazi dívaként tündökölt a Spanyol Nagydíjon

A Ferrari pilótájának párja minden bizonnyal izgatottan várja már a futamot, hiszen férje, Charles Leclerc hamarosan az ötödik rajtkockából vághat neki a Spanyol Nagydíjnak. Alexandra eközben a paddockban sem adott lejjebb a színvonalból: a szombati napon Christian Dior ikonikus „újságpapír ruhájában” tűnt fel. A John Galliano által tervezett darab a divatház 2000-es őszi/téli kollekciójában debütált, azóta pedig a Dior egyik emlékezetes kreációjává vált.

Vasárnapra sem okozott meglepetést a francia modell: egy Electra ruhát viselt, amely olyannyira összeforrt a nevével, hogy ma már „Alexandra Saint Mleux által viselt darabként” is hirdetik. A ruha tökéletesen kiemeli a gömbölyödő pocakját ami még ragyogóbbá teszi a gyönyörű kismamát.

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