Az F1 bemutatta a 2027-es versenynaptárat, amely rekordot jelentő 24 nagydíjat és tíz sprintfutamot tartalmaz. A szezon március 14-én Bahreinben kezdődik, az idényzáróra pedig december 12-én, Abu-Dzabiban kerül sor.
A Forma–1-es naptár egyik legfontosabb változása, hogy Portugália és Törökország visszatér a sorozatba. Ezzel párhuzamosan a Katalán és a Holland Nagydíj kikerült a programból.
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Rekordszámú sprintfutamot rendeznek a 2027-es F1-es szezonban
A sprintformátum is újabb mérföldkőhöz érkezik: Monaco először rendez majd sprintfutamot, ráadásul a szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíj is megkapja a rövidebb versenyformátumot. A tíz sprintből hatot a szezon első felében, négyet pedig az évad második részében rendeznének.
„Ez a naptár hűen tükrözi sportágunk globális vonzerejét és töretlen fejlődését. Az öt kontinensen zajló 24 nagydíjjal, Portugália és Törökország visszatérésével, valamint a kibővített sprintfutam-program lehetőségével a versenynaptár a hagyományt, az innovációt és a szurkolói élményt ötvözi, miközben mindvégig fenntartja a legmagasabb szintű sportszakmai követelményeket” – nyilatkozta Mohammed ben-Szulajm, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke.
A 2027-es naptár megvalósulása ugyanakkor még nem tekinthető teljesen biztosnak. A közel-keleti konfliktus már a 2026-os versenynaptárat is felborította: a Szaúdi Nagydíjat elhalasztották, míg a Bahreini Nagydíj helyére Malajzia lépett. Kérdéses a 2026-os katari és abu-dzabi futam sorsa is, így egybehangzó sajtóértesülések szerint Imolában rendezhetik az idény zárófutamát.
Stefano Domenicali, a Forma–1 elnök-vezérigazgatója szerint a 2026-os katari és abu-dzabi versenyekről szeptember közepéig szükséges döntést hozni a logisztikai feltételek miatt, míg a 2027 eleji bahreini és szaúdi futamok megrendezéséről csak az év végéig kell végleges határozatot hozni.
Domenicali hangsúlyozta, hogy a sprintfutamok számának növelésével még több izgalmat, drámát és azt a kerék a kerék elleni küzdelmet kínálják a szurkolóknak, amely a sportágat oly különlegessé teszi.
A 2027-es Forma-1-es versenynaptár:
március 12-14.: Bahreini Nagydíj, Szahír - sprintfutam
március 19-21.: Szaúdi Nagydíj, Dzsidda
április 2-4.: Ausztrál Nagydíj, Melbourne - sprintfutam
április 9-11.: Japán Nagydíj, Szuzuka - sprinfutam
április 16-18.: Kínai Nagydíj, Sanghaj
április 30.-május 2.: Miami Nagydíj, Miami
május 21-23.: Kanadai Nagydíj, Montreal - sprintfutam
június 4-6.: Monacói Nagydíj, Monte-Carlo - sprintfutam
június 18-20.: Portugál Nagydíj, Portimao
július 2-4.: Brit Nagydíj, Silverstone - sprintfutam
július 9-11.: Osztrák Nagydíj, Spielberg
július 23-25.: Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps
július 30.-augusztus 1.: Magyar Nagydíj, Hungaroring
szeptember 3-5.: Olasz Nagydíj, Monza - sprintfutam
szeptember 10-12.: Spanyol Nagydíj, Madrid
szeptember 24-26.: Azeri Nagydíj, Baku
október 1-3.: Török Nagydíj, Isztambul
október 8-10.: Szingapúri Nagydíj, Szingapúr
október 22-24.: Egyesült Államok Nagydíja, Austin
október 29-31.: Mexikói Nagydíj, Mexikóváros
november 5-7.: Brazil Nagydíj, Sao Paulo - sprintfutam
november 18-20.: Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
december 3-5.: Katari Nagydíj, Doha - sprintfutam
december 10-12.: Abu-Dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi - sprintfutam