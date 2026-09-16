Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Mozgósít a jobboldal, vasárnapra tüntetést, október 23-ra pedig békemenetet szerveznek

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
24 nagydíj mellett tíz sprintverseny is szerepel a frissen kiadott Forma–1-es versenynaptárban, miközben több helyszín visszatér, mások pedig búcsúznak a mezőnytől. A jövő évi F1-es szezon azonban még korántsem tekinthető véglegesnek, a közel-keleti háború ugyanis komoly bizonytalanságot okoz a 2026-os és a 2027-es futamok körül.

Az F1 bemutatta a 2027-es versenynaptárat, amely rekordot jelentő 24 nagydíjat és tíz sprintfutamot tartalmaz. A szezon március 14-én Bahreinben kezdődik, az idényzáróra pedig december 12-én, Abu-Dzabiban kerül sor.

A következő F1-es szezonban rekordszámú sprintfutamot rendeznek majd
A következő F1-es szezonban rekordszámú sprintfutamot rendeznek majd
Fotó: Alexander Nemenov / AFP

A Forma–1-es naptár egyik legfontosabb változása, hogy Portugália és Törökország visszatér a sorozatba. Ezzel párhuzamosan a Katalán és a Holland Nagydíj kikerült a programból.

  • Barcelona 2027-től kétéves rotációban szerepel majd Belgiummal.

Rekordszámú sprintfutamot rendeznek a 2027-es F1-es szezonban

A sprintformátum is újabb mérföldkőhöz érkezik: Monaco először rendez majd sprintfutamot, ráadásul a szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíj is megkapja a rövidebb versenyformátumot. A tíz sprintből hatot a szezon első felében, négyet pedig az évad második részében rendeznének.

„Ez a naptár hűen tükrözi sportágunk globális vonzerejét és töretlen fejlődését. Az öt kontinensen zajló 24 nagydíjjal, Portugália és Törökország visszatérésével, valamint a kibővített sprintfutam-program lehetőségével a versenynaptár a hagyományt, az innovációt és a szurkolói élményt ötvözi, miközben mindvégig fenntartja a legmagasabb szintű sportszakmai követelményeket” nyilatkozta Mohammed ben-Szulajm, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke.

A 2027-es naptár megvalósulása ugyanakkor még nem tekinthető teljesen biztosnak. A közel-keleti konfliktus már a 2026-os versenynaptárat is felborította: a Szaúdi Nagydíjat elhalasztották, míg a Bahreini Nagydíj helyére Malajzia lépett. Kérdéses a 2026-os katari és abu-dzabi futam sorsa is, így egybehangzó sajtóértesülések szerint Imolában rendezhetik az idény zárófutamát.

Stefano Domenicali, a Forma–1 elnök-vezérigazgatója szerint a 2026-os katari és abu-dzabi versenyekről szeptember közepéig szükséges döntést hozni a logisztikai feltételek miatt, míg a 2027 eleji bahreini és szaúdi futamok megrendezéséről csak az év végéig kell végleges határozatot hozni.

Domenicali hangsúlyozta, hogy a sprintfutamok számának növelésével még több izgalmat, drámát és azt a kerék a kerék elleni küzdelmet kínálják a szurkolóknak, amely a sportágat oly különlegessé teszi.

A 2027-es Forma-1-es versenynaptár:

március 12-14.: Bahreini Nagydíj, Szahír - sprintfutam

március 19-21.: Szaúdi Nagydíj, Dzsidda

április 2-4.: Ausztrál Nagydíj, Melbourne - sprintfutam

április 9-11.: Japán Nagydíj, Szuzuka - sprinfutam

április 16-18.: Kínai Nagydíj, Sanghaj

április 30.-május 2.: Miami Nagydíj, Miami

május 21-23.: Kanadai Nagydíj, Montreal - sprintfutam

június 4-6.: Monacói Nagydíj, Monte-Carlo - sprintfutam

június 18-20.: Portugál Nagydíj, Portimao

július 2-4.: Brit Nagydíj, Silverstone - sprintfutam

július 9-11.: Osztrák Nagydíj, Spielberg

július 23-25.: Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps

július 30.-augusztus 1.: Magyar Nagydíj, Hungaroring

szeptember 3-5.: Olasz Nagydíj, Monza - sprintfutam

szeptember 10-12.: Spanyol Nagydíj, Madrid

szeptember 24-26.: Azeri Nagydíj, Baku

október 1-3.: Török Nagydíj, Isztambul

október 8-10.: Szingapúri Nagydíj, Szingapúr

október 22-24.: Egyesült Államok Nagydíja, Austin

október 29-31.: Mexikói Nagydíj, Mexikóváros

november 5-7.: Brazil Nagydíj, Sao Paulo - sprintfutam

november 18-20.: Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas

december 3-5.: Katari Nagydíj, Doha - sprintfutam

december 10-12.: Abu-Dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi - sprintfutam

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!