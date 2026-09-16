Az F1 bemutatta a 2027-es versenynaptárat, amely rekordot jelentő 24 nagydíjat és tíz sprintfutamot tartalmaz. A szezon március 14-én Bahreinben kezdődik, az idényzáróra pedig december 12-én, Abu-Dzabiban kerül sor.

A következő F1-es szezonban rekordszámú sprintfutamot rendeznek majd

Fotó: Alexander Nemenov / AFP

A Forma–1-es naptár egyik legfontosabb változása, hogy Portugália és Törökország visszatér a sorozatba. Ezzel párhuzamosan a Katalán és a Holland Nagydíj kikerült a programból.

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Rekordszámú sprintfutamot rendeznek a 2027-es F1-es szezonban

A sprintformátum is újabb mérföldkőhöz érkezik: Monaco először rendez majd sprintfutamot, ráadásul a szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíj is megkapja a rövidebb versenyformátumot. A tíz sprintből hatot a szezon első felében, négyet pedig az évad második részében rendeznének.

„Ez a naptár hűen tükrözi sportágunk globális vonzerejét és töretlen fejlődését. Az öt kontinensen zajló 24 nagydíjjal, Portugália és Törökország visszatérésével, valamint a kibővített sprintfutam-program lehetőségével a versenynaptár a hagyományt, az innovációt és a szurkolói élményt ötvözi, miközben mindvégig fenntartja a legmagasabb szintű sportszakmai követelményeket” – nyilatkozta Mohammed ben-Szulajm, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke.

A 2027-es naptár megvalósulása ugyanakkor még nem tekinthető teljesen biztosnak. A közel-keleti konfliktus már a 2026-os versenynaptárat is felborította: a Szaúdi Nagydíjat elhalasztották, míg a Bahreini Nagydíj helyére Malajzia lépett. Kérdéses a 2026-os katari és abu-dzabi futam sorsa is, így egybehangzó sajtóértesülések szerint Imolában rendezhetik az idény zárófutamát.

Stefano Domenicali, a Forma–1 elnök-vezérigazgatója szerint a 2026-os katari és abu-dzabi versenyekről szeptember közepéig szükséges döntést hozni a logisztikai feltételek miatt, míg a 2027 eleji bahreini és szaúdi futamok megrendezéséről csak az év végéig kell végleges határozatot hozni.

Domenicali hangsúlyozta, hogy a sprintfutamok számának növelésével még több izgalmat, drámát és azt a kerék a kerék elleni küzdelmet kínálják a szurkolóknak, amely a sportágat oly különlegessé teszi.