Kimi Antonelli számára nem igazán alakult ideálisan a bakui F1-es hétvége. Az első szabadedzésen kezdetben hidraulikai problémákkal küszködött, majd az erőforrás cseréje miatt a második szabadedzés egy részét is ki kellett hagynia.
A 20 éves olasz ezt követően ritka hibát vétett: az időmérő első szakaszában egy rosszul bevett balkanyar után nekiütközött a falnak, így fel kellett adnia a kvalifikációt, és csak a 16. helyről rajtolhatott.
Antonelli úgy vezette az F1-es autót, mint a nagymamája
Az Azeri Nagydíj rajtja után ráadásul még veszített is egy pozíciót, így nem tudott akkora csodát tenni, mint Monzában, amikor a 19. helyről rajtolva megnyerte az Olasz Nagydíjat.
A Mercedes pilótája végül az ötödik helyen ért célba Bakuban, amivel 15 pontot veszített csapattársával, George Russell-lel szemben, aki 66 pontra csökkentette hátrányát a vb-pontversenyben.
„Kicsit úgy vezettem, mint a nagymamám, kármentő üzemmódban” – idézi a RacingNews365 az olasz pilótát, akiben minden bizonnyal nyomot hagyott az időmérőn elkövetett hibája.
„Nem vállaltam semmilyen kockázatot. Mielőtt megpróbáltam volna egy előzést, megbizonyosodtam róla, hogy valóban megtehetem-e. Összességében ez egy olyan nap volt, amikor elégedettnek kell lennünk az ötödik hellyel” – folytatta Antonelli, aki hangsúlyozta, hogy a verseny alakulásával párhuzamosan változtatott a hozzáállásán.
Ha ugyanolyan tempóm lett volna, mint Monzában vagy a korábbi versenyeken, akkor másképp alakult volna. Akkor totális támadást indítottam volna. De nagyon korán rájöttem, hogy sokkal nehezebb előzni egy olyan autósorban, ahol mindenki használja az előzési módot. Ráadásul nekem sem volt meg ugyanaz a tempóm, mint korábban, így nagyon gyorsan megváltozott a hozzáállásom”
– folytatta a Mercedes pilótája.
Antonelli kiemelte, hogy azért is vett vissza, mert látta, hogy sokan hibáznak, ezért úgy kalkulált, hogy mások hibáit kihasználva előrébb tud majd kerülni.
A Mercedes pilótájának helyzetét az első biztonsági autós újraindítás sem könnyítette meg. Ez azután történt, hogy Alexander Albon a falnak csapódott a Williamsszel, majd Antonelli összeakadt a Haas versenyzőjével, Ollie Bearmannel.
A futam legnagyobb visszhangot kiváltó hibáját Franco Colapinto, az Alpine versenyzője követte el. Az argentin-olasz pilóta az 1-es kanyarban előzési manőverrel próbálkozott, amelynek során kiütötte csapattársát, Pierre Gaslyt, valamint a McLaren pilótáját, Lando Norrist is. Az incidensnek Antonelli számára is nem kívánt következményei lettek.
„Láttam, hogy az Alpine kerekei blokkolnak, ezért azonnal visszavettem. Arra készültem, hogy egy visszakerülő manőverrel próbálkozom, de azt nem láttam, hogy Ollie milyen gyorsan érkezik belülről. Ki kellett térnem, mert amikor visszaváltottam az ívre, még mindig nagyon közel voltam az Alpine-hoz, de eközben komoly sérülést szenvedett az autó padlólemeze. Az ütközés következtében a bal oldala gyakorlatilag teljesen eltűnt, és utána az autó nagyon kiszámíthatatlanná vált” – elevenítette fel az esetet Antonelli.
A 20 éves olasz pilóta hangsúlyozta, hogy szerencséje volt, hogy megúszta az esetet. Az viszont már kevésbé volt szerencsés, hogy ekkora sérüléssel kellett továbbmennie, de összességében így sem panaszkodhat.
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