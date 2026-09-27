Kimi Antonelli számára nem igazán alakult ideálisan a bakui F1-es hétvége. Az első szabadedzésen kezdetben hidraulikai problémákkal küszködött, majd az erőforrás cseréje miatt a második szabadedzés egy részét is ki kellett hagynia.

Kimi Antonelli súrolta a falat a bakui F1-es időmérőn

Fotó: Altan Gocher / Hans Lucas via AFP

A 20 éves olasz ezt követően ritka hibát vétett: az időmérő első szakaszában egy rosszul bevett balkanyar után nekiütközött a falnak, így fel kellett adnia a kvalifikációt, és csak a 16. helyről rajtolhatott.

Antonelli úgy vezette az F1-es autót, mint a nagymamája

Az Azeri Nagydíj rajtja után ráadásul még veszített is egy pozíciót, így nem tudott akkora csodát tenni, mint Monzában, amikor a 19. helyről rajtolva megnyerte az Olasz Nagydíjat.

A Mercedes pilótája végül az ötödik helyen ért célba Bakuban, amivel 15 pontot veszített csapattársával, George Russell-lel szemben, aki 66 pontra csökkentette hátrányát a vb-pontversenyben.

„Kicsit úgy vezettem, mint a nagymamám, kármentő üzemmódban” – idézi a RacingNews365 az olasz pilótát, akiben minden bizonnyal nyomot hagyott az időmérőn elkövetett hibája.

„Nem vállaltam semmilyen kockázatot. Mielőtt megpróbáltam volna egy előzést, megbizonyosodtam róla, hogy valóban megtehetem-e. Összességében ez egy olyan nap volt, amikor elégedettnek kell lennünk az ötödik hellyel” – folytatta Antonelli, aki hangsúlyozta, hogy a verseny alakulásával párhuzamosan változtatott a hozzáállásán.

Ha ugyanolyan tempóm lett volna, mint Monzában vagy a korábbi versenyeken, akkor másképp alakult volna. Akkor totális támadást indítottam volna. De nagyon korán rájöttem, hogy sokkal nehezebb előzni egy olyan autósorban, ahol mindenki használja az előzési módot. Ráadásul nekem sem volt meg ugyanaz a tempóm, mint korábban, így nagyon gyorsan megváltozott a hozzáállásom”

– folytatta a Mercedes pilótája.

Antonelli kiemelte, hogy azért is vett vissza, mert látta, hogy sokan hibáznak, ezért úgy kalkulált, hogy mások hibáit kihasználva előrébb tud majd kerülni.

A 20 éves Kimi Antonellinek így sem volt rossz versenye

Fotó: Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP

A Mercedes pilótájának helyzetét az első biztonsági autós újraindítás sem könnyítette meg. Ez azután történt, hogy Alexander Albon a falnak csapódott a Williamsszel, majd Antonelli összeakadt a Haas versenyzőjével, Ollie Bearmannel.