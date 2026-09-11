Hétvégén a madridi versennyel folytatódik a Forma–1-es szezon, amely az olasz Kimi Antonelli zsenialitásáról szól. A Madring elnevezésű versenypálya 5,4 kilométer hosszú, a spanyol főváros repülőtere közelében, egy vásárterületen épült meg, részben már meglévő útszakaszokon. Az elmúlt években egyre több utcai pálya került be a versenynaptárba, a madridi futam pedig a legújabb Dzsidda és Las Vegas után. 45 év után először rendeznek ismét F1-es futamot a spanyol fővárosban, ennek kapcsán Kis Tamással, a Magyar Távirati Iroda Forma–1-es szakírójával beszélgettünk:
- közelgő Spanyol Nagydíjról;
- a 20 éves Kimi Antonelli zsenialitásáról;
- George Russell beárazásáról;
- a megváltozott F1-élményről;
- valamint Max Verstappen szerződéshosszabbításáról.
Antonelli számára most jön csak az F1-es záróvizsga?
A hétvégén 45 év után először rendeznek Forma–1-es versenyt Madridban. Milyen különlegességeket tartogat a pálya?
– Az eddig bemutatott videók és információk alapján ez kicsit talán az azeri pályára hasonlít, és nem olyan jellegű városi pálya, mint a monte-carló-i. Van egy szépen megépített nyomvonala, amely megfelelően széles, így nem egy retró jellegű pálya lesz, hanem egy modern pálya városi környezetben. Vannak gyorsabb részek, ahol várhatóan magas lesz a végsebesség, és technikásabb szakaszok, egymásba kapcsolódó kanyarkombinációkkal. A legizgalmasabbnak mégis a 12-es, döntött kanyar tűnik, amely 550 méteren keresztül tart.
Érdekesnek tűnik, de majd hétvégén meglátjuk. Nem gondolom, hogy a pálya karakterisztikája miatt komoly sorrendborulásra lenne esély, mert alapvetően úgy tűnik, hogy az erőviszonyok már véglegesedtek az idei szezonra. Nem hiszem, hogy a hétvégi futamba bármilyen nem várt külső körülmény bezavarhatna.
Tíz versennyel a vége előtt a Mercedes olasz pilótája, a 20 éves Kimi Antonelli vezeti a vb-pontversenyt, akit sokan megállíthatatlannak tartanak.
– Az is kérdés, hogy valójában mennyi van hátra. A versenynaptárban eredetileg a két utolsó helyszín Katar és Abu-Dzabi, de a közel-keleti konfliktus miatt ez még nincs százszázalékosan eldöntve. A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke nemrég elmondta, hogy a versenyzők és a stábtagok biztonsága az elsődleges, és nyilván a nézőké is, tehát meg fogják vizsgálni, mennyire kockázatos a rendezés.
Elméletileg tíz futam van hátra, de van olyan terv is, hogy ha esetleg nem tudják megtartani az utolsó két futamot, akkor Imola ugrana be kvázi zárófutamként. Ez rendkívül pikáns lenne, hiszen
Antonellinek hazai pálya lenne, mivel nem messze, Bolognában született. Ráadásul most ő a legesélyesebb a vb-címre, így nyilván extra felhajtás lenne, ha a közel-keleti helyzet miatt Antonelli otthon lehetne világbajnok.
Persze az F1 kereskedelmi szempontjai is közbeszólhatnak, de elsődlegesen nyilván a konfliktus miatt kialakult helyzet fogja eldönteni, hogy megtartják-e az utolsó két futamot.
Antonellinek zseniális szezonja van. Többen is mondták már, hogy ekkora előnnyel már csak elbukhatja a világbajnokságot. Te is így látod, vagy csak a riválisai kezdték el a pszichológiai hadviselést?
– A legutóbbi monzai hétvégén Antonelli erődemonstrációt tartott, miközben a 19. helyről rajtolva eredetileg legfeljebb a károk csökkentése lehetett a célja. Persze voltak az Olasz Nagydíjnak olyan pillanatai, amelyek a kezére játszottak. De ezzel együtt a 19. helyről rajtolva nyerte meg a hazai versenyét úgy, hogy a győzelemért mégiscsak a csapattársát kellett lenyomnia. Ez szerintem nagyon nagy pofon Russellnek, aki igazából veszélyes lehetne rá. Szintén nagy pofon volt a Ferrarinak, amelynek szintén hazai futama volt, de Lewis Hamilton nem tudott faragni az összetettben meglévő hátrányából. Most mindenki kapott egy idézőjeles pofont, és ezek után nagyon nehéz elképzelni, hogy Antonelli mentálisan összeesik a hajrában.
Persze sok van még hátra, de Antonellinek szerintem ez a hajrá lesz a záróvizsgája. Még csak most töltötte be a 20. életévét, de már most rendkívül domináns. Nyilván ehhez kell egy jó autó is, és kétségtelen, hogy az övé a mezőny legjobb autója. Most ott tart, hogy van egy nem megnyugtató, de azért elég komoly előnye a hajrára, ezért rendkívül fontos lesz, hogy azzal a konstans jó teljesítménnyel rukkoljon elő az idény záró részében, amit eddig is nyújtott.
Tavaly hasonló történt Oscar Piastrival: a szezon közepén sokan úgy érezték, hogy ő kiegyensúlyozottabb és esélyesebb a vb-címre, mint Lando Norris, de a végén mentálisan összezuhant, és Norrisnak sikerült megelőznie.
Antonellinek most az a feladata, hogy megtartson annyit, amennyit csak lehet az előnyéből, és ne hibázzon, mert most minden esélye megvan arra, hogy megnyerje a vb-t.
Veszélyben George Russell ülése a Mercedesnél?
Az ilyen eredmények egyébként mekkora hatással lehetnek egy pilóta jövőjére? Most elsősorban George Russellre gondolok, akiről évek óta mondogatják, hogy világbajnok lehet, ha kapna egy jó autót. Most pedig a Mercedes legyártotta a legjobb kocsit, majd egy 20 éves gyerek effektíve folyamatosan bohócot csinál belőle.
– Russell nagyjából egy generáció Charles Leclerc-rel vagy Pierre Gaslyval: nagyjából egy időpontban érkeztek meg a Forma–1-be, és már akkor olyan pályafutás állt mögöttük, hogy mindegyikükről simán el lehetett mondani, hogy tényleg odavalók a csúcskategóriába. Az elmúlt években ezt mindannyian bizonyították is. Itt már nagyon sokat számítanak azok az apróságok, amelyeket egyszerű emberként nem is nagyon tudunk elképzelni: rengeteg minden befolyásolja a végleges teljesítményt és az eredményeket. Ha ez a szezon így megy tovább, és Antonelli lesz a világbajnok, az negatívan hathat Russell karrierjére, és akkor valószínűleg már csak egy dobása marad. Ha a következő szezonban is megmarad a Mercedes fölénye, muszáj lesz bizonyítania, mert ha van két olyan szezonod, amikor jó autód van és esélyed van vb-címet nyerni, de egyik évben sem tudsz győzni, az már nagyon negatívan hathat egy pályafutásra.
Nyilván lehet úgy fogalmazni, hogy Antonelli most beárazta Russellt, de azért az Antonelli-sztori ennél jóval korábban kezdődött. Toto Wolff és a Mercedesnél dolgozó szakemberek nem véletlenül kötötték magukhoz már nagyon fiatalon Antonellit, mert látták, hogy mit lehet kihozni ebből a srácból. Ez a várakozásuk most be is igazolódott.
Russell szempontjából az a probléma, hogy az év eleji, vagyis a szezon előtti teszteken egyértelműen látszott, mennyire kiemelkedő a Mercedes autója. Logikusan mindenki azt gondolta, hogy a tapasztaltabb Russell gond nélkül be fogja söpörni a vb-címet, és a melbourne-i nyitófutamot meg is nyerte. Akkor úgy tűnt, hogy minden klappol.
Ugyanakkor van köztük egy generációs különbség, majdnem tíz év van közöttük, és úgy tűnik, hogy Antonelli a saját generációjának mindenképpen a kiemelkedő alakja lesz. Úgy tudott megérkezni, hogy nem zavarja a rutinosabb csapattársa, akitől mindenki a vb-címet várja.
Antonelli megértette és jól használja az új autókat, és azt se felejtsük el ugyanis, hogy pont a szabályváltozás utáni első évben vagyunk. Ilyenkor nagyon sok az ismeretlen az elején. Bele kell tanulni ezekbe az autókba, meg kell érteni, hogyan lehet velük gyorsan közlekedni, és az alkalmazkodás szempontjából is más az időmérő és más a verseny.
Persze kontrasztba lehet állítani ezzel Hamiltont, aki öreg rókaként egy viszonylag jó Ferrarival azért tud jó eredményeket elérni, de úgy tűnik, hogy ezekre az autókra a fiatalabb versenyzők egy picit talán könnyebben éreznek rá.
Jövőre eldől, mennyire váltak be az új F1-es szabályok?
Említetted ezt az új szabályrendszert, aminek rengeteg kritikusa van az idei szezonban. Neked hogy tetszik az „új” Forma–1?
– Az új Forma–1-gyel kapcsolatos kérdéskört két részre bontanám, mert van egy olyan rétege a Forma–1-et szeretőknek, akik látták a V8-asokat, korábban V10-eseket, esetleg V12-eseket, és azt a fajta autóversenyzést, amit most már klasszikus autóversenyzésnek nevezünk.
Nyilvánvalóan ezek között a szurkolók között is vannak olyanok, akik nyitottabbak és jobban érdeklődnek a műszaki dolgok iránt, és értik a versenyautók működését.
Bejött ez a jelentős mennyiségű elektromos rásegítés és elektromos hajtás, emiatt pedig a versenyzőknek egészen másképpen kell vezetniük, másképpen kell megközelíteniük magát a vezetést. Ezért elhiszem, hogy ez sokaknak nem annyira tetszik.
Magam is jobban kedveltem azt a régebbi érát, amikor volt egy brutális benzines motor, és gyakorlatilag az volt a lényeg, hogy aki a legjobban ki tudta nyomni az autó szemét, az volt a leggyorsabb. Végig a határon lehetett menni vele, és attól volt valaki versenyző, hogy feszegette a saját és az autója határait.
Itt most másképpen kell ehhez hozzáállni. Folyamatosan figyelni kell arra, hogy az elektromos energiatöltöttség hogyan gazdálkodik, taktikázik a versenyző, és a megfelelő pontokon tudjon például előzni.
De van ennek egy másik aspektusa is, és azért mondom, hogy két részre bontom: az átlagos szurkolói aspektus. Stefano Domenicali, az F1 vezére is azt nyilatkozta, hogy fantasztikus versenyt láttunk Monzában, mert rengeteg előzés volt. Ő a szurkolók felől közelíti meg a témát: aki megveszi a jegyet, kimegy a lelátóra, azt akarja látni, hogy előzgetik egymást a versenyzők, és nem érdekli, hogy milyen gombok felhasználásával történik mindez. Csak az a fontos, hogy akciókat lásson a versenypályán.
Miközben egyébként pont a címvédő Lando Norris nyilatkozta azt, hogy borzasztó volt ez a verseny, mert állandóan kerülgették egymást. Ez a generáció, amely most a Forma–1-ben van, korábban alacsonyabb kategóriákban, vagy a szabályváltoztatás előtti korszakban az F1-ben is teljesen más autókkal versenyzett, és ahhoz vannak hozzászokva, hogy folyamatosan a határon autóznak.
Tehát van egy versenyzői és egy hardcore szurkolói álláspont, amit megértek, és tudok vele azonosulni. De ha kereskedelmi, üzleti szempontból nézem, hogy mi az F1 célja, akkor
úgy tűnik, el lehet adni azt, hogy állandóan akció van a pályán, mert az átlagos szurkoló különösebben nem gondolkodik azon, hogy ez most mitől van. Ő csak azt akarja látni, hogy folyamatosan legyen izgalom.
Az első hely ne úgy dőljön el, hogy aki a pole-pozícióból rajtol, az megtartja a vezető helyét az első kanyar után, aztán faképnél hagyja a mezőnyt, és végigmegy mindenféle izgalom vagy akció nélkül.
Ennek a következményeit majd jövőre fogjuk látni, ugyanis a jegyeladások mindig egy évvel előrébb járnak. Most rengeteg nézőt látunk mindenhol, rendszeresen ki is írják, hogy egyes helyszíneken rekordnézettség van, de ezek közül a nézők közül sokan tavaly vették meg a jegyüket az idei futamokra. Majd jövőre fogjuk látni, hogy csökken-e a nézettség, mert ha csökken, akkor azok vannak többségben, akiknek nem tetszik ez az új szabályrendszer.
Miért hosszabbított Max Verstappen?
Ha már szóba kerültek az autók, mi a helyzet az Aston Martinnál? Amikor kiderült, hogy a tervezőzseni Adrian Newey az Aston Martinhoz igazol, sokan azt hitték, hogy olyan autót fog építeni, ami letarolja a mezőnyt a 2026-os szezonban.
– A szakértők és azok számára is, akik rendszeresen mozognak az F1-es közegben, meglepő volt, hogy ennyire mellényúlt az Aston Martin, és ebben nemcsak Adrian Newey a ludas. Az Aston Martin Honda-motort használ, márpedig ez a Honda-motor nem igazán jött be. Látszanak jelek, hogy próbálnak ebből kilábalni, de az is látszik, hogy ez egy nagyon nehéz történet, mert óriási lemaradásban vannak.
Talán a Cadillacet tudom párhuzamba állítani velük olyan értelemben, hogy ők is nagyon nagy lemaradásban vannak. Ott azonban érthető, hiszen teljesen új csapatként, egy új szabályrendszerbe érkeztek a Forma–1-be. Ritka eset, hogy ez rögtön jól sül el, és látszik, hogy a Cadillacnek is nagyon nagy a lemaradása.
Az Aston Martinnál azért volt ez meglepő, mert egyrészt olyan embereket vittek oda, akik nagy tapasztalattal rendelkeznek a Forma–1-ben, másrészt pontosan tudták, milyen szabálymódosítások lesznek, és Newey is az egyik legjobb autótervező.
Biztos, hogy ezen folyamatosan dolgoznak, és ilyen szempontból Fernando Alonso is jó, hogy ott van nekik versenyzőként. De az látszik, hogy rengeteg munka kell, és egyáltalán nem biztos, hogy jövőre sokkal előrébb lesz az Aston Martin. Persze sok mindent láttunk már a Forma–1-ben, előfordulhat valamilyen nagy előrelépés, de egyelőre nehéz megmondani, hogy hova érkezhet majd meg a következő szezonban az Aston Martin.
Miért hosszabbított Max Verstappen szerződést a Red Bull-lal, ha a jelek szerint nem tudnak versenyképes autót csinálni?
– Úgy gondolom, hogy a Red Bull nagyjából a negyedik erő jelenleg, ugyanakkor Verstappen még mindig meg tudja villantani a zsenialitását, és rendszeresen odakerül a dobogóra. A McLaren-pletyka nagyon vad volt. Nem hiszem, hogy lett volna realitása annak, hogy oda szerződjön Norris vagy Piastri helyére. A Mercedes csapatfőnökével remek viszonyban van, de ott most nagyon bejött ez az Antonelli-vonal. Az olaszt biztosan nem engedik el, Russell szempontjából pedig szerintem még él a türelem, egy évet még biztosan adnak neki.
A Ferrarinál lehetett volna esetleg esély Hamilton helyére érkezni, ha a britnek rossz lett volna az idei szezonja. Hamilton azonban az idei szezonban gyakorlatilag jobb, mint Leclerc, és látszik, hogy rengeteg pluszt is hozzá tud tenni a Ferrarinál zajló munkához..
Ha egy hétszeres világbajnokot odaviszel a csapatodhoz, az azért sokat jelenthet, hiszen a tapasztalatával tud segíteni abban, hogyan kellene kinéznie a csapatnak. Az is látszik persze, hogy az olaszok egy picit nehezebben állnak rá erre a Hamilton-féle vonalra, de ettől függetlenül jó szezonja van. Így ezek miatt nem maradt Verstappennek olyan hely, ahová érdemes lett volna elszerződnie.