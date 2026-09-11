Hétvégén a madridi versennyel folytatódik a Forma–1-es szezon, amely az olasz Kimi Antonelli zsenialitásáról szól. A Madring elnevezésű versenypálya 5,4 kilométer hosszú, a spanyol főváros repülőtere közelében, egy vásárterületen épült meg, részben már meglévő útszakaszokon. Az elmúlt években egyre több utcai pálya került be a versenynaptárba, a madridi futam pedig a legújabb Dzsidda és Las Vegas után. 45 év után először rendeznek ismét F1-es futamot a spanyol fővárosban, ennek kapcsán Kis Tamással, a Magyar Távirati Iroda Forma–1-es szakírójával beszélgettünk:

A 20 éves Andrea Kimi Antonelli minden idők legfiatalabb F1-es világbajnoka lehet

Fotó: Gongora / NurPhoto via AFP

közelgő Spanyol Nagydíjról;

a 20 éves Kimi Antonelli zsenialitásáról;

George Russell beárazásáról;

a megváltozott F1-élményről;

valamint Max Verstappen szerződéshosszabbításáról.

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A hétvégén 45 év után először rendeznek Forma–1-es versenyt Madridban. Milyen különlegességeket tartogat a pálya?

– Az eddig bemutatott videók és információk alapján ez kicsit talán az azeri pályára hasonlít, és nem olyan jellegű városi pálya, mint a monte-carló-i. Van egy szépen megépített nyomvonala, amely megfelelően széles, így nem egy retró jellegű pálya lesz, hanem egy modern pálya városi környezetben. Vannak gyorsabb részek, ahol várhatóan magas lesz a végsebesség, és technikásabb szakaszok, egymásba kapcsolódó kanyarkombinációkkal. A legizgalmasabbnak mégis a 12-es, döntött kanyar tűnik, amely 550 méteren keresztül tart.

Érdekesnek tűnik, de majd hétvégén meglátjuk. Nem gondolom, hogy a pálya karakterisztikája miatt komoly sorrendborulásra lenne esély, mert alapvetően úgy tűnik, hogy az erőviszonyok már véglegesedtek az idei szezonra. Nem hiszem, hogy a hétvégi futamba bármilyen nem várt külső körülmény bezavarhatna.

Tíz versennyel a vége előtt a Mercedes olasz pilótája, a 20 éves Kimi Antonelli vezeti a vb-pontversenyt, akit sokan megállíthatatlannak tartanak.

– Az is kérdés, hogy valójában mennyi van hátra. A versenynaptárban eredetileg a két utolsó helyszín Katar és Abu-Dzabi, de a közel-keleti konfliktus miatt ez még nincs százszázalékosan eldöntve. A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke nemrég elmondta, hogy a versenyzők és a stábtagok biztonsága az elsődleges, és nyilván a nézőké is, tehát meg fogják vizsgálni, mennyire kockázatos a rendezés.