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Kimi Antonelli lehengerlő formában menetel a 2026-os Forma–1-es világbajnoki cím felé, ám Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke szerint az olasz pilóta vezetési stílusa időnként komoly fejtörést okoz az istállónál. A 20 éves Antonelli jelenleg 81 pontos előnnyel vezeti a bajnokságot, és ha megőrzi előnyét, megdöntheti Sebastian Vettel rekordját, és minden idők legfiatalabb F1-es világbajnoka lehet.

Antonelli az elképesztő gyorsasága mellett továbbra is hajlamos a határokat feszegetni. Az F1-es Spanyol Nagydíj hajrájában, kényelmes előnye birtokában is keményen támadta a pályát, majd rádión jelezte mérnökének, hogy valószínűleg hozzáért a falhoz, ezért ellenőrizzék az autóját. Mindezt azután, hogy korábban már többször is túllépte a pályahatárokat.

Kimi Antonelli minden idők legfiatalabb F1-es világbajnoka lehet
Kimi Antonelli minden idők legfiatalabb F1-es világbajnoka lehet
Fotó: Beata Zawrzel / NurPhoto via AFP

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke elárulta, hogy neki és Antonelli édesapjának, Marcónak is többször figyelmeztetnie kellett a fiatal versenyzőt a vezetési stílusa miatt. 

A Mercedes F1-es csapatfőnöke megőszült Antonelli miatt?

Wolff még a 2024-es monzai szabadedzést is felidézte, amikor Antonelli a pályahatárok átlépése után összetörte az autót.

Bele kellett verni a fejébe, hogy ne menjen át a fehér vonalakon. Ősz hajszálakat okoz nekünk, de talán ő egyszerűen ilyen, és talán éppen ez az, ami miatt ennyire gyors” 

fogalmazott Wolff.

A világbajnoki cím kapcsán ugyanakkor a Mercedes vezetője óvatosságra intett. Antonelli jelenleg 81 pontos előnnyel vezet csapattársa, a brit George Russell előtt, míg a hétszeres világbajnok Lewis Hamiltont 100 ponttal előzi meg. A tetemes előny ellenére azonban a Mercedes csapatfőnöke szerint még nem szabad készpénznek venni a végső sikert.

Wolff egy úgynevezett „fekete hattyú” esemény lehetőségére figyelmeztetett: egy olyan teljesen váratlan eseményre, amely alapjaiban változtathatja meg a bajnokság állását.

Mercedes' Austrian team principal and CEO Toto Wolff watches in the pits, the first practice session of the Italian Formula One Grand Prix at the Autodromo Nazionale Monza circuit in Monza, northern Italy on September 4, 2026. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)
Toto Wolffnak már ősz hajszálai vannak Antonelli miatt
Fotó: Marco Bertorello / AFP

Wolff szerint azonban éppen az Antonellire jellemző mentális hozzáállás lehet az egyik kulcs.

Ez a srác képes különválasztani a dolgokat: képes fiatal srácként viselkedni, majd beülni az autóba, és érett versenyzővé válni” 

– fogalmazott a Mercedes csapatfőnöke, aki úgy érzi, Antonelli még nem gondol a bajnoki címre, hanem kizárólag a vezetésre koncentrál.

Wolff szerint ez a hozzáállás, valamint Antonelli vakmerő, határokat feszegető stílusa együtt lehet az, ami jelenleg a mezőny egyik leggyorsabb versenyzőjévé teszi a fiatal olaszt.

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