Antonelli az elképesztő gyorsasága mellett továbbra is hajlamos a határokat feszegetni. Az F1-es Spanyol Nagydíj hajrájában, kényelmes előnye birtokában is keményen támadta a pályát, majd rádión jelezte mérnökének, hogy valószínűleg hozzáért a falhoz, ezért ellenőrizzék az autóját. Mindezt azután, hogy korábban már többször is túllépte a pályahatárokat.

Kimi Antonelli minden idők legfiatalabb F1-es világbajnoka lehet

Fotó: Beata Zawrzel / NurPhoto via AFP

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke elárulta, hogy neki és Antonelli édesapjának, Marcónak is többször figyelmeztetnie kellett a fiatal versenyzőt a vezetési stílusa miatt.

A Mercedes F1-es csapatfőnöke megőszült Antonelli miatt?

Wolff még a 2024-es monzai szabadedzést is felidézte, amikor Antonelli a pályahatárok átlépése után összetörte az autót.

Bele kellett verni a fejébe, hogy ne menjen át a fehér vonalakon. Ősz hajszálakat okoz nekünk, de talán ő egyszerűen ilyen, és talán éppen ez az, ami miatt ennyire gyors”

– fogalmazott Wolff.

A világbajnoki cím kapcsán ugyanakkor a Mercedes vezetője óvatosságra intett. Antonelli jelenleg 81 pontos előnnyel vezet csapattársa, a brit George Russell előtt, míg a hétszeres világbajnok Lewis Hamiltont 100 ponttal előzi meg. A tetemes előny ellenére azonban a Mercedes csapatfőnöke szerint még nem szabad készpénznek venni a végső sikert.

Wolff egy úgynevezett „fekete hattyú” esemény lehetőségére figyelmeztetett: egy olyan teljesen váratlan eseményre, amely alapjaiban változtathatja meg a bajnokság állását.

Toto Wolffnak már ősz hajszálai vannak Antonelli miatt

Fotó: Marco Bertorello / AFP

Wolff szerint azonban éppen az Antonellire jellemző mentális hozzáállás lehet az egyik kulcs.

Ez a srác képes különválasztani a dolgokat: képes fiatal srácként viselkedni, majd beülni az autóba, és érett versenyzővé válni”

– fogalmazott a Mercedes csapatfőnöke, aki úgy érzi, Antonelli még nem gondol a bajnoki címre, hanem kizárólag a vezetésre koncentrál.

Wolff szerint ez a hozzáállás, valamint Antonelli vakmerő, határokat feszegető stílusa együtt lehet az, ami jelenleg a mezőny egyik leggyorsabb versenyzőjévé teszi a fiatal olaszt.