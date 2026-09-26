Rendhagyó nap vár az F1 rajongóira, ugyanis az Azeri Nagydíjat a megszokott vasárnapi időpont helyett már szombaton rendezik meg. A bakui futam szeptember 26-án, magyar idő szerint 13 órakor rajtol, helyi idő szerint 15 órakor. A verseny 51 körös lesz a 6,003 kilométer hosszú Baku City Circuiten.

George Russell indul az élről az F1-es Azeri Nagydíjon

Fotó: NurPhoto/AFP

Ezért rendezik szombaton az F1-es futamot Bakuban

A szokatlan menetrend oka, hogy szeptember 27-e Azerbajdzsánban az Emlékezés Napja. Az ország ezen a napon emlékezik a 2020-as második hegyi-karabahi háborúban elesettekre, ezért a szervezők kérésére a teljes Forma-1-es programot egy nappal előrébb hozták. Ennek megfelelően a szabadedzéseket már csütörtökön és pénteken, az időmérőt pedig pénteken tartották meg.

A változtatás tehát nem egy sprintfutamos hétvégéhez kapcsolódik: Bakuban hagyományos versenyhétvégét rendeznek három szabadedzéssel, egy időmérővel és a Nagydíjjal, csupán minden program egy nappal korábbra került.

Russell indul az élről, Leclerc mellőle

A pénteki időmérőt George Russell nyerte meg. A Mercedes brit pilótája 1:42.526-os körrel szerezte meg az első rajtkockát, ráadásul 0,837 másodperccel előzte meg a második helyen végző Charles Leclerc-t. A második sorból Oscar Piastri és a sérülése után visszatérő Isack Hadjar rajtolhat.

Az időmérő egyik legnagyobb vesztese a világbajnoki pontversenyt vezető Kimi Antonelli volt: a Mercedes olasz versenyzője már a Q1-ben falnak ütközött, így nem tudta folytatni a kvalifikációt, és csak a 16. helyről kezdheti meg a futamot.

Sainz büntetése is átírta a rajtrácsot

Az időmérő után több FIA-döntés is módosította a sorrendet. Carlos Sainz öt rajthelyes büntetést kapott, mert a sportfelügyelők megállapítása szerint nem lassított eléggé a sárga zászlós szakaszon a Q3-ban. A Williams spanyol pilótája eredetileg a kilencedik helyet szerezte meg, ám a büntetés miatt csak a 14. rajtkockából indulhat.

Sergio Pérez szintén rajtbüntetést kapott, míg Fernando Alonso és Lance Stroll erőforráselemek cseréje miatt kerül a mezőny végére. Emiatt Franco Colapinto a kilencedik, Oliver Bearman a tizedik, Liam Lawson pedig a 11. helyre lépett előre.