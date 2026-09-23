A Száguldó Cirkusz az előttünk álló hétvégén a Kaszpi-tenger partjára, Bakuba látogat, a versenyzőkre pedig kedvező körülmények várhatnak az F1-es Azeri Nagydíjon.

Rendkívül izgalmasnak ígérkezik az F1-es Azeri Nagydíj

Fotó: Alexander Nemenov / AFP

Az előrejelzések szerint csapadékmentes hétvége várható Bakuban, ahol a versenyt vasárnap helyett szombaton rendezik meg, hogy ne ütközzön az azeri nemzeti ünnepnappal, amelyet minden évben szeptember 27-én tartanak.

Komoly fegyver lehet a szél az F1-es Azeri Nagydíjon

Az „Emlékezés Napja” egybeesik a 2020-as második Hegyi-karabahi háború kezdetének évfordulójával: a harcok 2020. szeptember 27-én kezdődtek, ezen a napon pedig a háborúban elesett katonák és más áldozatok emléke előtt tisztelegnek.

Az említett ünnepnap miatt az F1-es Azeri Nagydíjat csütörtök és szombat között rendezik: az időmérőt pénteken, a futamot pedig szombaton tartják.

Kedden egy jelentős esőzóna halad kelet felé Törökország felől Baku irányába. A hét előrehaladtával azonban, ahogy az esőzóna eléri a grúziai Kaukázus-hegységet, majd Örményországon keresztül Azerbajdzsán felé halad, várhatóan fokozatosan feloszlik, és nem lesz hatással a Forma–1-es hétvégére. A hőmérséklet a hétvégén átlagosan 20 Celsius-fok körül alakul.

A RacingNews365 azt írja, hogy az előzések szempontjából kulcsfontosságú, hogy a szélirány nagyrészt kedvező lesz a versenyzők számára a futamon, amely helyi idő szerint szombaton 15:00-kor kezdődik.

A bakui hosszú célegyenes nagyjából nyugatról kelet felé húzódik, míg az 1-es és 2-es kanyar közötti rövid szakasz közvetlenül észak felé vezet. Ez azt jelenti, hogy az időmérő edzésen a versenyzőknek nem kell ellenszéllel számolniuk a fő egyenesben, viszont balról jobbra érkező oldalszéllel meg kell majd küzdeniük.

A verseny napján azonban várhatóan északkelet felől érkezik majd a szél. Ez közvetlen ellenszelet jelentene a hosszú egyenesben és az 1-es kanyar felé haladva, ami ideális körülményeket teremthet az előzéshez és a szélárnyék kihasználásához.