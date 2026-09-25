Az F1-es időmérőt azért rendezték pénteken – a futamot pedig majd szombaton –, hogy a Forma–1-es Azeri Nagydíj ne ütközzön a nemzeti ünnepnappal, amelyet minden évben szeptember 27-én tartanak.
Az „Emlékezés Napja” egybeesik a 2020-as második Hegyi-karabahi háború kezdetének évfordulójával: a harcok 2020. szeptember 27-én kezdődtek, ezen a napon pedig a háborúban elesett katonák és más áldozatok emléke előtt tisztelegnek.
Antonelli F1-es időmérője már a Q1-ben véget ért
Csütörtökön mindkét szabadedzésen George Russell, a Mercedes brit pilótája diadalmaskodott, péntek délelőtt viszont a négyszeres világbajnok Max Verstappen autózta a legjobb időt, és éppen Russellt utasította maga mögé.
A 18. perces Q1-ben remekelt a két Red Bull: sokáig a visszatérő Isack Hadjaré volt a legjobb idő, akit Verstappen követett.
Hét perccel a vége előtt aztán a vb-pontversenyben éllovas Kimi Antonelli rosszul vett be egy balkanyart, így a Mercedes eleje a falnak ütközött.
A 20 éves olasz pilóta megúszta sérülés nélkül, és az autója sem tört ripityára, arra viszont nem volt alkalmas, hogy folytatni tudja az időmérőt, így Antonellinek fel kellett adnia a küzdelmeket.
Érdekesség, hogy a minap Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke nyilatkozott Antonelli vezetési stílusáról. Azt mondta, hogy az olasz pilóta miatt kezdett őszülni a haja, de mellette azért hangsúlyozta azt is, hogy Antonelli azért is lehet ennyire gyors, mert folyamatosan a határokat feszegeti.
Antonellinek ugyan fel kellett adnia az időmérőt, azonban a már megtett körével így is megelőzte a Q1-ben kiesett hat versenyzőt, így a szombat délutáni futamon nem az utolsó helyről kell majd rajtolnia.
A Q1-ből végül Gabriel Bortoleto (Audi), Nico Hülkenberg (Audi), Fernando Alonso (Aston Martin), Sergio Pérez (Cadillac), Valtteri Bottas (Cadillac) és Lance Stroll (Aston Martin) esett ki.
A Q2-ben George Russell volt a leggyorsabb, mögötte Verstappen, Leclerc és Hadjar autózta a legjobb időt. A legnagyobb meglepetést az Alpine két pilótája, Pierre Gasly és Franco Colapinto okozta, akik mindketten továbbjutottak a legjobb tíz közé.
Valamint a Williams színeiben szereplő Carlos Sainzról sem szabad elfeledkezni, aki a szezon során először kvalifikálta magát a Q3-ba.
A második etapból végül Oliver Bearman (Haas), Liam Lawson (Racing Bulls), Alexander Albon (Williams), Esteban Ocon (Haas) és Arvin Lindblad (Racing Bulls) búcsúzott.
Sokáig úgy tűnt, Russellt nem lehet legyőzni az időmérőn. A brit pilóta a Q3-at is remekül kezdte, azonban hat perccel a vége előtt a két McLaren, az ausztrál Oscar Piastri és a vb-címvédő Lando Norris is a Mercedes pilótája elé került. Négy perccel a vége előtt aztán Russell visszaelőzte a két McLarent, így újra az élre került. Majd érkezett Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája, aki egy remek kört autózva beért Russell és a két McLaren közé.
Az utolsó pillanatban még a visszatérő Hadjar is bejött Norris elé, így a Red Bull versenyzője a negyedik helyet szerezte meg az időmérőn.
A legjobb időt végül George Russell, a Mercedes brit pilótája autózta, aki szezonbeli ötödik pole pozícióját szerezte.
A teljes rajtsorrend:
- George Russell (brit, Mercedes), Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
- Oscar Piastri (ausztrál, McLaren), Isack Hadjar (francia, Red Bull)
- Lando Norris (brit, McLaren), Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
- Pierre Gasly (francia, Alpine), Max Verstappen (holland, Red Bull)
- Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams), Franco Colapinto (argentin, Alpine)
- Oliver Bearman (brit, Haas), Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)
- Alexander Albon (thaiföldi, Williams), Esteban Ocon (francia, Haas)
- Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls), Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
- Gabriel Bortoleto (brazil, Audi), Nico Hülkenberg (német, Audi)
- Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin), Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)
- Lance Stroll (kanadai, Aston Martin), Valtteri Bottas (finn, Cadillac)