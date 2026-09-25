Az F1-es időmérőt azért rendezték pénteken – a futamot pedig majd szombaton –, hogy a Forma–1-es Azeri Nagydíj ne ütközzön a nemzeti ünnepnappal, amelyet minden évben szeptember 27-én tartanak.

A holland Max Verstappen nyerte a harmadik bakui F1-es szabadedzést

Fotó: Andrej Isakovic / AFP

Az „Emlékezés Napja” egybeesik a 2020-as második Hegyi-karabahi háború kezdetének évfordulójával: a harcok 2020. szeptember 27-én kezdődtek, ezen a napon pedig a háborúban elesett katonák és más áldozatok emléke előtt tisztelegnek.

Antonelli F1-es időmérője már a Q1-ben véget ért

Csütörtökön mindkét szabadedzésen George Russell, a Mercedes brit pilótája diadalmaskodott, péntek délelőtt viszont a négyszeres világbajnok Max Verstappen autózta a legjobb időt, és éppen Russellt utasította maga mögé.

A 18. perces Q1-ben remekelt a két Red Bull: sokáig a visszatérő Isack Hadjaré volt a legjobb idő, akit Verstappen követett.

Hét perccel a vége előtt aztán a vb-pontversenyben éllovas Kimi Antonelli rosszul vett be egy balkanyart, így a Mercedes eleje a falnak ütközött.

A 20 éves olasz pilóta megúszta sérülés nélkül, és az autója sem tört ripityára, arra viszont nem volt alkalmas, hogy folytatni tudja az időmérőt, így Antonellinek fel kellett adnia a küzdelmeket.

⏪ Rewind to Antonelli's moment at Turn 1 that ended his qualifying#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/3Nee1nEO7D — Formula 1 (@F1) September 25, 2026

Érdekesség, hogy a minap Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke nyilatkozott Antonelli vezetési stílusáról. Azt mondta, hogy az olasz pilóta miatt kezdett őszülni a haja, de mellette azért hangsúlyozta azt is, hogy Antonelli azért is lehet ennyire gyors, mert folyamatosan a határokat feszegeti.

Antonellinek ugyan fel kellett adnia az időmérőt, azonban a már megtett körével így is megelőzte a Q1-ben kiesett hat versenyzőt, így a szombat délutáni futamon nem az utolsó helyről kell majd rajtolnia.

A Q1-ből végül Gabriel Bortoleto (Audi), Nico Hülkenberg (Audi), Fernando Alonso (Aston Martin), Sergio Pérez (Cadillac), Valtteri Bottas (Cadillac) és Lance Stroll (Aston Martin) esett ki.

A Q2-ben George Russell volt a leggyorsabb, mögötte Verstappen, Leclerc és Hadjar autózta a legjobb időt. A legnagyobb meglepetést az Alpine két pilótája, Pierre Gasly és Franco Colapinto okozta, akik mindketten továbbjutottak a legjobb tíz közé.

Valamint a Williams színeiben szereplő Carlos Sainzról sem szabad elfeledkezni, aki a szezon során először kvalifikálta magát a Q3-ba.

A második etapból végül Oliver Bearman (Haas), Liam Lawson (Racing Bulls), Alexander Albon (Williams), Esteban Ocon (Haas) és Arvin Lindblad (Racing Bulls) búcsúzott.