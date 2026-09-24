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Komoly kérdőjelek övezik Esteban Ocon jövőjét: a francia pilóta a szezon végén távozhat a Haastól, és saját bevallása szerint már szabadon tárgyalhat a következő idényről. Ocon ugyanakkor nem adta fel, hogy 2027-ben is az F1-es mezőny tagja legyen.

Esteban Ocon a szezon végén minden bizonnyal távozik az F1-es Haas istállótól. A francia pilóta tavaly érkezett az amerikai csapathoz, és jól is kezdett, hiszen a 2025-ös Kínai Nagydíjon azonnal szállított egy ötödik helyet új csapatának.

Esteban Ocon (jobbra) a Hungaroringen aratta pályafutása egyetlen F1-es futamgyőzelmét
Esteban Ocon (jobbra) a Hungaroringen aratta pályafutása egyetlen F1-es futamgyőzelmét
Fotó: Isza Ferenc / AFP

A 2026-os szezonban viszont nem hozott áttörést sem Oconnak, sem a Haasnak. Az eddig megrendezett 14 Forma–1-es futamból a francia pilóta mindössze kétszer tudott a legjobb tíz között végezni, a három megszerzett pontjával pedig jelenleg csak a 18. helyen áll a pilóták pontversenyében. Nála rosszabbul csak Lance Stroll (Aston Martin), valamint a Cadillac két pilótája, Valtteri Bottas és Sergio Pérez teljesít, nekik még nincs pontjuk az idényben.

A francia F1-es pilóta már új csapatot keres?

Az utóbbi időben egyre több pletyka kezdett el terjengeni arról, hogy Ocon a szezon végén távozhat a Haas csapatától. A RacingNews365 értesülései szerint a Forma–2-es bajnoki címért harcban álló Rafael Camara a legesélyesebb arra, hogy jövőre Oliver Bearman csapattársa legyen.

Az F1-es Azeri Nagydíj előtt Ocon tovább erősítette a találgatásokat, amikor a jövője szóba került egy sajtóbeszélgetés során.

Jelenleg határozottan szabad ügynök vagyok a következő évre. Vannak dolgok, amelyekről egyeztetések zajlanak, ezekre nincs ráhatásom. Vannak bizonyos témák, amelyeket nem tudok irányítani. Ezért az év végéig továbbra is mindent beleadok, aztán meglátjuk, hogyan alakul” 

– mondta a francia pilóta, akitől megkérdezték, hogy szabad ügynökként elkezdett-e már tárgyalni más csapatokkal.

„Természetesen” – felelte Ocon, aki az idei év során több alkalommal is megjegyezte, hogy nehézségei vannak az autó kezelhetőségének következetességével.

Ennek ellenére úgy véli, hogy tisztességes teljesítményt nyújtott, és kijelentette:

Bármilyen autót is kapok, száz százalékot ki fogok hozni belőle” 

– vágta rá Ocon, akitől azt is megkérdezték, hogy van-e arra esélye, hogy jövőre is a Haas pilótája legyen.

„Majd meglátjuk” – válaszolta a francia pilóta, aki pályafutása első és egyetlen futamgyőzelmét a Hungaroringen aratta még 2021-ben.

Forma-1, Esteban Ocon, Alpine, Magyar Nagydíj
Forma-1, Magyar Nagydíj, Esteban Ocon, Alpine
Forma-1, Magyar Nagydíj, Esteban Ocon, Alpine
Forma-1, Magyar Nagydíj, Esteban Ocon, Alpine, Fernando Alonso
Forma-1, Magyar Nagydíj, Esteban Ocon, Alpine, Fernando Alonso
Forma-1, Magyar Nagydíj, Esteban Ocon, Alpine
Forma-1, Esteban Ocon, Alpine, Magyar Nagydíj, Lewis Hamilton
Forma-1, Magyar Nagydíj, Esteban Ocon, Alpine
Forma-1, Esteban Ocon, Alpine, Magyar Nagydíj
Forma-1, Esteban Ocon, Alpine, Magyar Nagydíj, Laurent Rossi
Forma-1, Esteban Ocon, Alpine, Magyar Nagydíj
Forma-1, Esteban Ocon, Alpine, Magyar Nagydíj
Forma-1, Esteban Ocon, Alpine, Magyar Nagydíj
Forma-1, Esteban Ocon, Alpine, Magyar Nagydíj, Fernando Alonso
Forma-1, Esteban Ocon, Alpine, Magyar Nagydíj
Forma-1, Esteban Ocon, Alpine, Magyar Nagydíj
Galéria: Így ünnepelte Ocon az első F1-es győzelmét a Magyar Nagydíjon
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