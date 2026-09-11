Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Fernando Alonso egyelőre nem döntött arról, hogy 2027-ben is marad-e a Forma–1-ben. A kétszeres világbajnok F1-es pilóta most először erősítette meg egyértelműen, hogy a hosszú távú versenyzés (World Endurance Championship) is szerepel a lehetőségei között.

Az Aston Martin szeretné, hogy a kétszeres világbajnok spanyol pilóta maradjon a következő F1-es szezonra. A silverstone-i istállónál abban bíznak, hogy a Honda érkezésével és az új szabályrendszerrel jelentősen javíthatnak pozíciójuk. 

Fernando Alonso F1-es pályafutása válaszút elé érkezett
Fernando Alonso F1-es pályafutása válaszút elé érkezett
Fotó: Burak Akbulut / Anadolu via AFP

Fernando Alonso idei szezonja ugyanakkor eddig csalódást keltő: 13 futam alatt mindössze három pontot szerzett.

Fernando Alonso távozik az F1-ből?

Alonso 2018-ban és 2019-ben is nyerni tudott a Le Mans-i 24 órás verseny, valamint a 2019-es Daytonai 24 órás versenyt is megnyerte, így egy esetleges visszatérés komoly kihívást jelenthetne számára.

Amikor arról kérdezték, hogy a WEC-be való átigazolás szerepel-e a lehetőségei között 2027-re, Alonso így válaszolt:

„Igen” – idézi a RacingNews365 a kétszeres F1-es világbajnokot, aki hangsúlyozta, hogy a jövőjével kapcsolatos bejelentést nem a közeljövőben fogja megtenni. 

A spanyol veterán korábban többször hangsúlyozta, hogy F1-es jövőjét nem kizárólag az autó teljesítménye alapján dönti el. Sokkal fontosabb számára, hogy mennyire élvezi majd a versenyzést az új technikai szabályok mellett. 

#14 Fernando Alonso of the Aston Martin Aramco Formula One Team Honda AMR26 is in the practice session during the FIA Formula One World Championship GP Formula 1 Gran Premio d'Italia 2026 in Monza, Italy, on September 4, 2026. (Photo by Luca Barsali/NurPhoto) (Photo by Luca Barsali / NurPhoto via AFP)
Fernando Alosno a szezon végén távozhat a Forma-1-ből 
Fotó: Luca Barsali / NurPhoto via AFP

Alonso egyelőre pályán zajló eseményekre koncentrál. A 45 éves spanyol pilóta nehéz hétvégére számít, hiszen a versenyzőknek egy új utcai pályán kell felvenniük a ritmust. Egyesek szerint a pálya akár jelentősebb változásokat is okozhat az erőviszonyokban.

Elsősorban a pálya megtanulása tűnik nehéznek. Nagyon technikás, rengeteg a kerékvető, és van néhány nagy sebességű szakasz, ahol nagyon közel kell menned a falakhoz. Ez egy versenyző számára nagyon vonzó és rendkívül adrenalindús”

 – vélekedett Alonso, aki hangsúlyozta, hogy a madridi versenypálya a dzsidaira emlékezteti.

„De egy dolog a szimulátor, a valóság pedig mindig más érzést ad. Ezért is várom már az első szabadedzést, hogy az autóból is megismerjem a pályát, és felfedezzem az összes részletét” – tette hozzá az Aston Martin pilótája.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!