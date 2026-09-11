Az Aston Martin szeretné, hogy a kétszeres világbajnok spanyol pilóta maradjon a következő F1-es szezonra. A silverstone-i istállónál abban bíznak, hogy a Honda érkezésével és az új szabályrendszerrel jelentősen javíthatnak pozíciójuk.

Fernando Alonso F1-es pályafutása válaszút elé érkezett

Fotó: Burak Akbulut / Anadolu via AFP

Fernando Alonso idei szezonja ugyanakkor eddig csalódást keltő: 13 futam alatt mindössze három pontot szerzett.

Fernando Alonso távozik az F1-ből?

Alonso 2018-ban és 2019-ben is nyerni tudott a Le Mans-i 24 órás verseny, valamint a 2019-es Daytonai 24 órás versenyt is megnyerte, így egy esetleges visszatérés komoly kihívást jelenthetne számára.

Amikor arról kérdezték, hogy a WEC-be való átigazolás szerepel-e a lehetőségei között 2027-re, Alonso így válaszolt:

„Igen” – idézi a RacingNews365 a kétszeres F1-es világbajnokot, aki hangsúlyozta, hogy a jövőjével kapcsolatos bejelentést nem a közeljövőben fogja megtenni.

A spanyol veterán korábban többször hangsúlyozta, hogy F1-es jövőjét nem kizárólag az autó teljesítménye alapján dönti el. Sokkal fontosabb számára, hogy mennyire élvezi majd a versenyzést az új technikai szabályok mellett.

Fernando Alosno a szezon végén távozhat a Forma-1-ből

Fotó: Luca Barsali / NurPhoto via AFP

Alonso egyelőre pályán zajló eseményekre koncentrál. A 45 éves spanyol pilóta nehéz hétvégére számít, hiszen a versenyzőknek egy új utcai pályán kell felvenniük a ritmust. Egyesek szerint a pálya akár jelentősebb változásokat is okozhat az erőviszonyokban.

Elsősorban a pálya megtanulása tűnik nehéznek. Nagyon technikás, rengeteg a kerékvető, és van néhány nagy sebességű szakasz, ahol nagyon közel kell menned a falakhoz. Ez egy versenyző számára nagyon vonzó és rendkívül adrenalindús”

– vélekedett Alonso, aki hangsúlyozta, hogy a madridi versenypálya a dzsidaira emlékezteti.

„De egy dolog a szimulátor, a valóság pedig mindig más érzést ad. Ezért is várom már az első szabadedzést, hogy az autóból is megismerjem a pályát, és felfedezzem az összes részletét” – tette hozzá az Aston Martin pilótája.